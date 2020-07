Atribuye AMLO críticas de Trump a elecciones en Estados Unidos

Reforma

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó al proceso electoral en Estados Unidos las declaraciones que hizo ayer el mandatario Donald Trump de que México no les ayuda a enfrentar la pandemia de Covid-19.

"Respecto al punto de vista del Presidente Trump, desde luego no lo comparto, pero no voy a confrontarme con él, no me voy a enganchar como se dice coloquialmente, acabamos de hacer una visita a Estados Unidos, son muy buenas las relaciones entre el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de México, no somos vecinos distantes", respondió.

"Hay que tomar en consideración que en Estados Unidos están por iniciar formalmente las elecciones, es una temporada especial, en cualquier país del mundo, cuando hay elecciones, hay más declaraciones, más propaganda, más debate, pero nosotros pues no nos metemos en eso".

En entrevista con una televisora local, Trump minimizó el impacto de la epidemia en Estados Unidos y sostuvo que los medios de información deberían hablar más de la crisis de Covid-19 en México que en la de su país.

"¿Por qué no hablan de México, que no nos está ayudando? Todo lo que puedo decir es que gracias a Dios que construí casi todo el muro, porque si no tuviera el muro arriba, tendríamos un problema mucho mayor con México", planteó.

Sobre la atención que su Gobierno le ha dado a la epidemia de Covid-19, López Obrador sostuvo que se está actuando con responsabilidad y con el objetivo de salvar vidas.

"Estamos enfrentando bien en lo que cabe porque se trata de una pandemia terrible que está causando la pérdida de muchas vidas pero estamos haciendo todo lo que nos corresponde, estamos actuando con responsabilidad para salvar vidas y, a pesar de los pesares, considero que vamos bien, desde luego no estamos contentos ni satisfechos, ayer le dediqué un pésame a todos los familiares de quienes han perdido la vida", recordó.

El mandatario insistió en que todos los días se procura que no falten equipos y médicos, además de que se envían mensajes de solidaridad al personal de salud, que lleva meses trabajando y ya resiente la fatiga.

"Sin embargo, siguen trabajando con responsabilidad, con entrega, salvando vidas, entonces estamos trabajando. Vamos a respetar siempre la opinión del Presidente Donald Trump".