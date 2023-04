Atrasados y desmotivados: el rezago educativo en el país

El sueño infantil de regresar el tiempo parece penosamente cumplido. Maestros y padres de familia de todo el país aseguran que los niños van en su grado correspondiente en la escuela, pero se han quedado varios años atrás.

A los del tercer grado de la Escuela Primaria José María Morelos de Santa María Mixtequilla, Oaxaca, la maestra Marcela Mijangos ha tenido que ponerles ejercicios de primero porque no saben leer.

En Altamira, Tamaulipas, la profesora Reyna Campuzano, de la Primaria Estado de Tamaulipas, asegura que regresaron con los aprendizajes del año que se quedaron.

"Los profesores de mi hijo ya quieren que tenga nivel de segundaria, pero él se quedó en quinto de primaria, o menos", se queja Laura Santiago, de San Mateo Atenco, Estado de México, de la Secundaria José María Pino Suárez.

"Cambié a mi niña a una privada porque la veía muy atrasada y ha mejorado, pero como es la peor de su clase dice que ya no quiere estudiar", lamenta Natalia Rodríguez, en la Ciudad de México.

Ya se advertía en 2021, todavía con las clases en línea, debido a la pandemia de la Covid-19. Pero regresaron a las aulas en agosto pasado y aún no hay un diagnóstico de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ni un programa de renivelación ni capacitación para los maestros.

El mayor diagnóstico, si se puede llamar así, fue el de la Secretaria de Educación, la tercera en tres años, Leticia Ramírez Anaya, que contó el cuento del "neoliberalismo".

"El rezago educativo que existe no sólo es el resultado de la pandemia, también es consecuencia de cómo los gobiernos neoliberales, preocupados por la estandarización, no aprovecharon la inmensa diversidad étnica, cultural y lingüística en México", dijo Ramírez Anaya el 15 de diciembre, en la Reunión Plenaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu).

El año pasado, en su Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con datos de 2018 a 2020, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social concluyó que antes de la pandemia, el gobierno que presume haber terminado con el neoliberalismo puso fin también a los avances de la lucha contra el rezago educativo.

De 2008 a 2018, de acuerdo con el Coneval, el rezago educativo entre los mexicanos de 0 a 23 años, disminuyó constantemente, 5.1 por ciento en total, 0.51 por año.

En cambio, en los dos años siguientes, subió por primera vez, de 19 al 19.2 por ciento, principalmente en el medio rural y en los estados más pobres: Chiapas, Oaxaca y Guerrero, y será en 2024 cuando se tenga el nuevo estudio del rezago causado de 2020 a 2022, en la pandemia.

El cuento del Covid tampoco alcanza. La maestra Marcela Mijangos, con 23 años de servicio, dice que el rezago viene al menos desde el 7 septiembre de 2017, cuando el sismo destruyó su escuela.

Se cayeron 10 aulas, estudiaban al aire, llegó el Covid, se suspendieron las clases, regresaron, pero la escuela no ha sido entregada por completo.

"Faltan los baños, salones que no han sido entregados formalmente y no se pueden ocupar hasta que no haya una entrega", dijo quien ha sido maestra por 23 años y, después del sismo, ha tenido que dar clases en el espacio donde se entregan los desayunos.

"En Oaxaca se juntó todo", dice Isaac Lenin, profesor en la Escuela Primaria Cristóbal Colón de Santa Rosa de Lima, al suroeste del estado, un lugar que, cuando se ordenaron las clases en línea, no tenía señal de internet.

"La antena de Telcel se instaló hace año y medio. Entonces, no sólo fue por cuestiones económicas solamente, sino que no había condiciones para las clases virtuales, esa fue la situación y hubo gente que no pasaron por la secundaria, otros que no pudieron ir al preescolar, y cuando llegaron a primero de primaria no sabía ni tomar el lápiz", dice Lenin, con 17 años de servicio.

"Se ha avanzado, pero realmente no se están dando las clases del nivel que corresponde".

El 15 de febrero de 2021, en plena pandemia, el ex funcionario de TV Azteca convertido en Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, dejó el cargo para ir a la Embajada de México en Estados Unidos.

Ese mismo año, el Coneval evaluó la estrategia La Escuela en Casa, que quería decir la escuela por internet: sólo 37.6 por ciento de los hogares en México tenían equipo de cómputo, 52.1 conexión a internet.

En el ámbito rural las cifras bajaban al 12 y 18.7 por ciento.

En septiembre, cuando su hija Mayté ingresó al primer año en la Escuela Secundaria José María Pino Suárez de Atenco, la felicitaron: de 48 alumnos, sólo ella y 7 más aprobaron un examen.

Los demás no llegaban ni al nivel de sexto de primaria. La ventaja, dice su mamá, Margarita Martínez, es que sus dos hijos mayores la apoyaron.

"Pero ahora la mayor parte de su grupo tiene problemas y, para no afectarlos, el maestro no les toma en cuenta lo que saben, sino su asistencia o si llevan el uniforme, pero de qué sirve si al final no aprenden", agrega.

El rezago fue advertido desde 2021. Con un simulador creado por el Banco Mundial sobre el impacto de la pandemia, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) calculó que el aprendizaje promedio de los mexicanos bajaría del tercero al primero de secundaria.

Con esa medida, cada estudiante perdería el 8 por ciento de su ingreso laboral futuro. En enero pasado, la revista científica Nature Human Behavior determinó que los alumnos perdieron en la pandemia una tercera parte del aprendizaje del año escolar, aunque en algunos casos hasta un año, y que fue peor en países en desarrollo como México, Brasil o Sudáfrica.

La sucesora de Esteban Moctezuma en la SEP, Delfina Gómez, abandonó el cargo en septiembre de 2022 para buscar la Gubernatura en el Estado de México.

Dejó apenas un cálculo de entre un año y medio y dos años de rezago académico, la promesa de un diagnóstico nacional y de una estrategia de recuperación.

En su periodo, desapareció el Programa de Escuelas de Tiempo Completo y, para ese año, programas como el de Desarrollo Profesional Docente habían sido recortados en su presupuesto, de mil 733 millones en 2018 a 249 millones en 2022, y el de Fortalecimiento de la Calidad Educativa, de 2 mil 293 millones a 751 millones.

El principal programa del actual Gobierno, La Escuela es Nuestra, apareció en el Presupuesto de Egresos por primera vez en 2020.

Ha recibido más de 60 mil millones de pesos, pero ha cumplido el sueño neoliberal de que el Estado quede al margen: el Gobierno transfiere dinero a los comités de padres de familia y ellos deciden en qué invertirlo, sin obligación de que sea en la mejora de la educación, ni tampoco de entregar comprobantes.

El rezago es general, pero la recuperación ha sido dejada a la suerte de cada estado, cada zona, cada escuela y cada familia.

La Secretaría de Educación de Guanajuato aplicó un diagnóstico el año pasado y descubrió que sólo 3 de cada 10 alumnos de cuarto de primaria saben el uso correcto de mayúsculas y puntuación.

En Nuevo León detectaron que el 67 por ciento de los alumnos de sexto grado requieren nivelación urgente en Español y el 82 por ciento en Matemáticas.

Tamaulipas firmó en enero un convenio con el Instituto Natura para capacitar a 700 maestros de primaria que deben atender el rezago.

"Nosotros, como maestros, ya no tenemos que esperar a que la SEP tenga un programa, cada quien tenemos que aplicarnos", dice Marcela Mijangos.

"En mi zona, ya hemos hecho un diagnóstico, ya las estrategias las tenemos que hacer nosotros".

Antes de la pandemia, Natalia Rodríguez tenía a su niña en primero de primaria y luego, asegura, llegaron dos años muertos, con clases dos días a la semana y, sin que supiera leer ni aritmética, regresó a cuarto.

"Tampoco mejoraba y encima de todo, los maestros tienen su dichoso Consejo Técnico el último viernes de cada mes y si faltan un día, son dos o tres o hasta cuatro días que no tienen clases, por eso me cansé y la metí en una privada. Ha mejorado, pero es la última de su clase y ya no quiere ir", dijo.