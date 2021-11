Atrajo Corte caso de Gertz para cuidar imagen de FGR

Ciudad de México.— La Suprema Corte de Justicia atrajo el caso del supuesto homicidio del hermano de Alejandro Gertz Manero, porque su exposición mediática está afectando la honorabilidad de la Fiscalía General de la República (FGR).

Lo anterior afirmó hoy el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quien hizo suya la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción que Gertz Manero, titular de la FGR, presentó a título personal para la revisión final de los amparos promovidos por la viuda de Federico Gertz Manero y su hija, de 94 y 68 años, acusadas de homicidio por falta de cuidado.

En sesión privada de este lunes, el Pleno de la Corte aceptó atraer los amparos, que iban a ser resueltos esta semana por un tribunal colegiado de circuito.

Fuentes judiciales informaron que la atracción no fue unánime, pues tres de los once ministros votaron en contra, y que los amparos no serán enviados a la Primera Sala, que ve asuntos penales, sino que se quedaran en el Pleno.

"Este caso ha generado interés mediático muy importante, y por las peculiaridades de él, sobre las cuales no es necesario que yo entre, porque las conocen, se ha venido ya generando una afectación a la imagen de la Fiscalía General de la República, y del Fiscal General en su carácter institucional", dijo Zaldívar en conferencia de prensa.

"La FGR es un ente autónomo del Estado Mexicano de la mayor relevancia, me parece que debe ser responsabilidad de la Corte cuidar a las instituciones, y dado que este asunto se está utilizando para generar un desgaste a la institución, me pareció y coincidieron mis compañeros y compañeras, que era importante que lo resolviera la Corte, una instancia más allá de cualquier duda de presiones, o de parcialidades o de juegos de cualquier tipo, que se resuelva lo que se tenga que resolver por la Corte.

"No fue una razón personal, no es una razón que tenga que ver con la persona del Doctor Alejandro Gertz Manero, sino tiene que ver con la afectación que este caso esta generando a la honorabilidad de la Fiscalía General de la República", concluyo Zaldívar.

El fiscal Gertz Manero fue quien denunció a Laura Morán Servín y su hija Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, quienes habían ganado en primera instancia amparos, respectivamente, contra la orden de aprehensión y el auto de formal prisión que enfrentan.

Los amparos ya estaban listados para ser resueltos el próximo jueves por el Primer Tribunal Colegiado Penal y, conforme a fuentes judiciales, el proyecto de sentencia que iba a ser votado confirmaba la protección de la justicia en favor de las quejosas. Sin embargo, Gertz se anticipó a la sesión del colegiado y pidió la atracción a la Corte, que al aceptarla, atrasará varios meses el veredicto.

Federico Gertz falleció el 27 de septiembre de 2015, a la edad de 82 años, en el Hospital ABC, de una congestión visceral generalizada, debido a un infarto, con datos de una enfermedad orgánica en el corazón de tipo crónico, según la necropsia practicada el 12 de octubre siguiente.