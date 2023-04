Atoran por INAI reformas de AMLO

Ciudad de México.- Sin resolver el tema del nombramiento de comisionados del INAI, Morena en el Senado ahora busca ampliar los días de sesiones para discutir de forma prioritaria las reformas propuestas por el Presidente y otros temas enviados por la Cámara de Diputados.

La semana pasada, la Cámara alta no pudo sesionar ni un día para desahogar dictámenes debido a que la bancada del PAN tomó el martes la tribuna en protesta porque Morena se niega a nombrar a comisionados del INAI.

PUBLICIDAD

Además, hubo dos sesiones solemnes mientras seguía la tensión entre los grupos parlamentarios.

El calendario del Senado establece que el último día de trabajo sea la sesión de este martes, y que el miércoles se realice la clausura del periodo ordinario, que legalmente concluye el 30 de abril.

Sin embargo, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, adelantó que prevé proponer al resto de coordinadores trabajar más días de la semana para atender toda la agenda pendiente durante los días que sean necesarios, considerando incluso el domingo 30 de abril.

"Para que agotemos los temas de la agenda legislativa, porque son varios de importancia", dijo.

Mencionó que es posible que se consideren los temas de los casi 80 nombramientos que están pendientes de resolver en el Senado, incluidos los del INAI.

Enlistó las reformas constitucionales también pendientes, como agregar en el catálogo de delitos graves que requieren prisión preventiva oficiosa, el tráfico de armas y la reducción en la edad para ser diputado federal y Secretario de Estado.

Monreal también explicó que quieren discutir la reforma constitucional que inhabilita para ser candidatos y ejercer cargos de elección a hombres que sean deudores alimentarios y violentadores, que tengan una sentencia firme sobre ello.

El zacatecano enlistó en los pendientes que el jueves en la Cámara de Diputados se aprobaron las reformas sobre la Ley Minera y modificaciones de la aviación civil, las cuales apenas estarían llegando al Senado.

"Por eso, lo más lógico es que demos el mayor tiempo posible para revisarlas, dar el tiempo conveniente para el análisis y la revisión, que se pueda discutir con seriedad y actuar como auténtica Cámara revisora", declaró.

Agregó que no saben cuántas sesiones más son necesarias, porque el cúmulo de minutas y de iniciativas del Senado todavía no se define.

Reconoció que si bien sigue siendo un tema difícil, se busca destrabar el asunto de los nombramientos de comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información y de otras instituciones, como tribunales electorales.

"La agenda de fin del periodo incluye los nombramientos, es parte de los consensos a los que pretendemos llegar, lo que podamos hacer lo vamos a hacer", remarcó.

'No hay quien gobierne esta Cámara'

Líderes de Oposición en el Senado ven muy difícil que haya acuerdos debido a que está sin resolver la designación de comisionados del INAI, lo que ha dejado en la inoperancia al organismo.

Por el Grupo Plural, Germán Martínez señaló que no falta voluntad para atender dictámenes importantes, como la "3de3", sino que no hay conducción en el Senado.

"No hay quién gobierne esta Cámara, ya la quieren cerrar. El Grupo Plural dará los votos y más si es para acabar con el machismo, pero aquí no hay autoridad ni orden del día, nosotros no somos los que procesamos.

Aquí ya no hay gobierno en el Senado", consideró.

Los coordinadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, y de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, reportaron que no han sido convocados para una reunión en la Jucopo y dudaron que haya condiciones para convocar a más sesiones.

El coordinador del PAN, Julen Rementería, manifestó que además del tema del INAI, lo que es un hecho es que en la bancada de Morena no hay unidad y que eso complica procesar las reformas y nombramientos.

"No llegan a la mesa de negociación con la seguridad de los votos que tienen nominalmente", dijo.

"No pueden llevar a la mesa de negociación 60 votos, porque no los tienen y no se quieren arriesgar a que algo salga con los votos de la Oposición, lo que a lo mejor un grupo de Morena no desea", detalló Rementería.