Atoran listas apoyo a adultos mayores

Ciudad de México— La integración de un padrón único de beneficiarios para que los adultos mayores puedan cobrar la pensión universal que prometió el Gobierno federal está atorada en el intercambio de información entre la Secretaría de Bienestar, el IMSS, Issste, CFE, Pemex y Sedena.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció ayer que no se ha logrado la integración total del padrón, por lo que sólo se ha depositado la ayuda a 450 mil personas de un total de un millón 500 mil pensionados del IMSS y del Issste que serán incorporados.

A pesar de que llevan un mes trabajando en el tema, informó, se han enfrentado a problemas técnicos para cuadrar los listados.

"Lleva como un mes que estamos empujando para que los adultos mayores jubilados, pensionados del ISSSTE y del Seguro ya reciban su apoyo, que no recibían su apoyo.

"Aparentemente es fácil porque ya existen los padrones, tanto en el ISSSTE como en el Seguro, de los que reciben pensiones, pero el cotejar los padrones, el revisar que estén bien lleva tiempo. Van a recibir un millón y medio de adultos mayores, sólo del Seguro Social, pero sólo hemos podido ya dispersar de ese millón 500 mil, 450 mil", dijo.

Ariadna Montiel Reyes, subsecretaria de Bienestar, aseguró en entrevista que el objetivo es que en febrero quede conformado el padrón único de beneficiarios para que 8.5 millones de adultos mayores puedan cobrar la pensión universal.

"Estamos en la integración de padrón único, yo creo que estamos como en un 70 por ciento de avance en los procesos de información y de pago, en el transcurso de esta semana y la otra, ya será masivo", afirmó.

Representantes del Gobierno federal, explicó, trabajan en el levantamiento casa por casa para censar a las personas indígenas de 65 años o más que se incorporarán por primera vez al programa de pensiones.

Los datos que arroja el censo son cotejados con los padrones de pensionados del IMSS, ISSSTE, CFE, Pemex y Sedena para identificar si hay personas registradas más de una vez, o bien, para ubicar aquellas que no aparecen en el registro.

Enseguida, las bases de datos se revisan conforme al Registro Nacional de Población (Renapo).

No obstante, Montiel reconoció que el cotejo de los datos es uno de los procesos más complejos.

"Hay adultos mayores que están registrados más de una vez, entonces, primero depuramos el propio censo, luego cruzamos y tenemos que hacer compulsas con el Renapo. El cruce con Renapo es porque no siempre nos avisan en el momento en que la persona falleció. Hay personas que oficialmente tienen seis CURP, son bases con millones de datos", apuntó.

La instrucción, dijo la funcionaria, es censar a los adultos mayores en su casa.

"La instrucción del Presidente es que nadie se censa si no está en su casa. De repente, los delegados dicen que se avanzaría más si se junta a todos los adultos mayores en un lugar, pero no queremos esto porque no queremos que los partidos políticos o quien sea diga 'ya traje a mi grupo de 200'", agregó.