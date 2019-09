Atoran diputados, otra vez, elección de Mesa

Ciudad de México— La planilla para la integración de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, encabezada por la panista Laura Rojas, fracasó al no obtener la mayoría calificada en dos ocasiones.

Esta tarde, en San Lázaro fueron votadas dos propuestas de planilla, ambas lideradas por Rojas, pero no prosperaron.

En la primera votación, se emitieron 163 a favor, 276 en contra y 2 abstenciones.

En esa propuesta, para las vicepresidencias los nominados eran Dolores Padierna, de Morena; Ricardo Villarreal, del PAN, y Dulce María Sauri, del PRI.

En tanto, como secretarios estaban Karla Yuritzi Almazán, de Morena; Karen Michel González, del PAN; Sara Rocha, del PRI; Héctor René Cruz, del PES; Maribel Martínez, PT; Julieta Macias, MC; Mónica Bautista, PRD, y Jesús Carlos Vidal, del PVEM.

Al no lograr la mayoría calificada, la planilla fue regresada a la Junta de Coordinación Política y se decretó un receso de 20 minutos.

En un segundo intento, el único cambio fue el relevo del panista Ricardo Villarreal como vicepresidente por Adolfo Torres Ramírez, también del PAN.

Sin embargo, esta propuesta tampoco alcanzó la mayoría necesaria, pues se emitieron 164 votos en pro, 272 en contra y 3 abstenciones.

Tras los dos rechazos, Porfirio Muñoz Ledo informó que la propuesta se devolvería a la Junta de Coordinación Política, cerró la sesión y convocó para mañana a las 11:00 horas.

Este jueves es el único día que les queda a los diputados para elegir Mesa Directiva.

De no tener acuerdo, legisladores han advertido una crisis constitucional porque a partir del 6 de septiembre no habría representación de la Cámara ni del Congreso y el día 8 se debe recibir el paquete económico 2020.