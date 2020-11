Atenderá sector privado a más pacientes públicos con Covid

Reforma

Ciudad de México.- El Gobierno federal renovó el convenio con la iniciativa privada para poner a disposición de la población 50 hospitales Covid y 150 camas para la atención de pacientes con el virus.

"Se amplía el convenio con los hospitales privados, ya no sólo se va a atender a enfermos que tienen padecimientos distintos, no necesariamente enfermos de COVID. Se va a seguir atendiendo a los enfermos del Seguro Social, del ISSSTE, a los que no tienen Seguridad Social, a todos, de distintos padecimientos y, además, ahora también se van a atender enfermos COVID. Se va a disponer de 150 camas en hospitales privados para lograr el propósito principal de salvar vidas", anunció el Presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia.

Mario González Ulloa, presidente de la Asociación Mexicana de Hospitales Privados, dijo que los hospitales privados seguirán demostrando su compromiso con México y sus ciudadanos.

"La Asociación Nacional de Hospitales Privados renueva la suscripción al convenio para la prestación de servicios médicos y hospitalarios del programa todos juntos contra el Covid-19. En nuestra nueva etapa del convenio se continuará proporcionando la atención a los pacientes en las intervenciones incluidas anteriormente, además se buscan añadir hasta 150 camas de los hospitales privados del País para el manejo y cuidado de los pacientes", comentó.