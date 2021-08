Atender Covid cuesta hasta 16 mp por semana

Guadalajara— Una familia gasta hasta 16 mil pesos por semana para atender a un contagiado de Covid-19 en su hogar, esto de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

En las últimas dos semanas han resultado contagiados más de 145 mil personas en el país ahora con otro rebrote de coronavirus por la variante Delta, por lo que la Anpec realizó un sondeo para conocer el impacto económico que están teniendo las familias en los gastos e insumos para atender a un enfermo del virus.

De acuerdo con el sondeo, son alrededor de 16 mil 150 pesos por semana lo que está gastando una familia en casa, entre pruebas de antígenos, sanguíneas y de pulmón, la compra de un tanque de oxígeno, renta de concentrador, medicamentos, antiobióticos y vitaminas, consulta médica, insumos de protección como cubrebocas, cuidados de enfermera, material anticovid, aunado al incremento del uso de luz eléctrica de hasta 25 por ciento más.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Anpec, mencionó que es preocupante que las hospitalizaciones han ascendido al igual que los decesos por coronavirus, por lo que es lamentable que los ciudadanos estén sufriendo pérdidas, ya que también la salud emocional es un factor que pone en riesgo a las personas.

“Que se diga que la variante Delta enfermará, pero no matará es una verdadera grosería, así como también lo es pensar que los padres de familia no están interesados en que sus hijos vuelvan a clases; quiénes, si no ellos, son los más interesados en que esto suceda, el problema es que las escuelas no se encuentran en condiciones de permitirlo y menos aún ahora cuando la pandemia está a todo lo que da”, dijo el presidente de Anpec.

Además, hizo un llamado a las personas a tomar en serio la peligrosidad de la variante Delta y la ola de contagios que se está aproximando, principalmente en la temporada invernal que es cuando hay más enfermedades respiratorias, por lo que es necesario no bajar la guardia y continuar protegiéndose.