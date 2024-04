Atacan en debate crisis en salud

Los aspirantes a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, atacaron en el primer debate las carencias en salud, falta de profesionales médicos, ausencia de medicamentos y el fracaso de los diversos sistemas de salud que han existido, Seguro Popular e Insabi.

En sus intervenciones, lanzaron ataques entre sí, no sólo en el tema de la salud, sino en relación con actos de corrupción y transparencia, con señalamientos concretos, incluso con adjetivos calificativos. Utilizaron imágenes gráficas en sus acusaciones.

Las candidatas y el candidato tocaron de manera superficial el tema migratorio, sin profundizar en la grave crisis existente en el sur y norte del país.

A lo largo de dos horas de debate, realizado en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE), con problemas técnicos en el manejo de los relojes electrónicos y cierto desconocimiento en formato, los aspirantes presidenciales plantearon sus propuestas en salud, educación, grupos vulnerables, mujeres, y comunidad LGBTI+, respondiendo a preguntas del público previamente seleccionadas y un intercambio con los moderadores Denisse Maerker y Manuel López San Martín.

Centran en seis temas el debate presidencial

El debate inició con la participación de un minuto y medio para cada aspirante teniendo que contestar la pregunta: ¿Cuál es su plan integral para fortalecer el sistema de salud general y cómo piensa financiar el plan?

La primera en contestar fue la candidata de la coalición Morena–PT–PVEM, Claudia Sheinbaum, “se trata de fortalecer el sistema de salud pública para el bienestar desde la prevención hasta la atención más compleja de cualquier enfermedad, tenemos el presupuesto para hacerlo”, aseguró.

Jorge Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano, en tanto dijo durante su participación que “el Sistema de Salud debe ser financiado equitativamente y no por unos cuantos empresarios”.

Mientras que Xóchitl Gálvez, candidata del PRI–PAN–PRD habló de la implementación de la tarjeta Mi Salud, “Un nuevo seguro popular financiará la salud con la tarjeta Mi Salud para financiar las medicinas en caso de no haber en la farmacia”, ofreció la aspirante a la presidencia de la república por la oposición.

Gálvez explicó que la tarjeta Mi Salud es una tarjeta inteligente, “La gente no puede seguir esperando un medicamento, en lo que recuperamos el sistema de salud. Hoy eso es un desastre. Claudia tiene que aceptar que se destruyó el sistema de vacunación, la Megafarmacia fue un fracaso. Mientras lo volvemos a rehacer, con la tarjeta inteligente, las personas podrán ir a cualquier farmacia para dotar de medicinas”, propuso.

En tanto Sheinbaum replicó que su propuesta se centra en la prevención como un tema central, “la atención los 365 días del año. La formación médica que fue algo que se cerró en todo el período neoliberal. Tenemos que empoderar a las enfermeras. Construir centros de toma de muestras y Farmacias del Bienestar”, propuso la morenista.

En el bloque de educación, los aspirantes se centraron en el rezago educativo resultante del período de pandemia.

Sheinbaum prometió un sistema de educación inicial “que no son las estancias infantiles corruptas; vamos a dotar a los niños de preescolar primaria y secundaria con becas, fortalecer la preparatoria, tenemos que llegar a esos jóvenes y la construcción de más universidades como lo hicimos en la ciudad de México, lo vamos a hacer a nivel nacional”

La candidata por los partidos de oposición señaló el caso de la escuela Rébsamen, “se le olvidó a Claudia hablar de la escuela Rébsamen. Tenías los elementos para clausurar y no lo hiciste, tengo un documento que subiré a redes que prueba que un año antes podías clausurarlo, eso se llama negligencia criminal”, aseguró.

“Siempre he estado al lado de las víctimas. El Rébsamen lo he aclarado. Lo que es detestable es lucrar con el sufrimiento de las personas. Vamos a hacer un programa para atender la primera infancia”, respondió Sheinbaum a los señalamientos expuestos.

Para el debate, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un proceso de selección de preguntas ciudadanas dirigidas a los aspirantes, apegadas exclusivamente a los temas de educación, salud, combate a la corrupción, transparencia, no discriminación, grupos vulnerables y violencia contra las mujeres.

En el segundo bloque se tocó el tema de corrupción en el que los aspirantes coincidieron en implementar sistemas transparentes de licitaciones en obras públicas.

“El actual gobierno lo prometió y no lo hizo. Hay que incentivar a las empresas que participan en procesos abiertos de asignación de recursos para obra. Que no solo sea obligatorio el 3 de 3 para políticos, sino para empresas proveedoras de gobierno”, propuso Máynez, candadito de Movimiento Ciudadano.

Mientras, ambas candidatas señalaban causas de corrupción mutuamente

“Hoy la corrupción está peor que nunca, tu plan C es un plan de corrupción. Voy a aplicar la ley. Vamos a castigar a los corruptos. Que asignaciones directas sean inexistentes”, dijo Gálvez. “Solo hay que ver sus declaraciones patrimoniales”, acusó Sheinbaum.

Al mismo tiempo, Gálvez refirió que no tendría problema en someterse a una prueba de polígrafo “todas mis empresas están declaradas y no tengo problema por eso. Me sometería a una evaluación de mi patrimonio”.

En el debate, en la sección de preguntas, se tocó el tema de migración, señalando el caso de la tragedia del 27 de marzo incluso, “a los migrantes que no se les moleste y no pase lo que pasó en la estación migratoria. Los migrantes pueden ser una oportunidad y no un problema. Los migrantes viven en condiciones lamentables. Voy a trabajar para que tengan una calidad mientras estén México”.

Mientras que la candidata morenista destacó que los migrantes deben recibir una mayor atención. “No va a disminuir la migración si no se atienden las causas, esencialmente la pobreza en Centroamérica y esa es la propuesta, que lo que se dedica al armamentismo se dedique a los países y se reduzca la migración”, apuntó.

En la última parte del debate, Gálvez presentó una foto de Claudia Sheinbaum con Javier Corral, asegurando que la candidata de Morena realiza alianzas con lo peor del PRI y del PAN.

Luego de que Sheinbaum la acusara de no apoyar los programas sociales para la población, por pertenecer al “PRIAN”, Gálvez Ruiz mostró primero una fotografía de Claudia Sheinbaum con Manuel Bartlett y la siguiente, con Javier Corral.

En cuanto al tema de violencia contra la mujer, los aspirantes propusieron la implementación de números telefónicos para atender la totalidad de las llamadas de emergencia de este tipo.

“Vamos a implementar el número *765, es parte de una serie de acciones que permitieron disminuir violencia durante mi gestión. Una Fiscalía Antifeminicidios, es una de las propuestas que tenemos a nivel nacional”, destacó Sheinbaum.

“Hay que cambiar de enfoque en la estrategia de seguridad integral, implementar un sistema nacional de cuidados para mujeres, un sistema de respuesta temprana que se juzgue con perspectiva de género”, urgió el candidato por Movimiento Ciudadano.

Tocaron por encima el flujo migratorio

Los candidatos a la presidencia de la República tocaron por encima el tema migrante, en el primer debate presidencial.

La candidata de PAN–PRI–PRD, Xóchitl Gálvez, sostuvo que los problemas del fenómeno migrante explotaron en México, debido a que no se midieron las consecuencias de ser un tercer país seguro.

La candidata presidencial aseguró que la población migrante puede ser una oportunidad para aprovechar su capacidad productiva, en lugar de visibilizarla como un problema.

Indicó que se deben replantear las negociaciones con Estados Unidos, país que cierra su frontera y provoca que se concentren masas de migrantes en la franja fronteriza mexicana de los estados del norte.

A su vez, Jorge Álvarez Máynez, candidato de MC a la presidencia de México, criticó la militarización de la frontera sur del país, ya que esto la ha vuelto más cruel y expone a las personas en contexto de movilidad a tratos inhumanos.

Manifestó que para defender a los mexicanos que migran a Estados Unidos y enfrentar los discursos xenófobos y racistas del candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, hay que tener autoridad moral y demostrar un trato humano hacia los migrantes de Centroamérica y otros países de América Latina.

“Lo que estamos haciendo en la frontera sur es inhumano”, dijo el aspirante presidencial, destacando que migrar no es un crimen, sino una decisión que toman los seres humanos.

Finalmente, propuso dar atención prioritaria a las niñas y niños en tránsito por el país.

La candidata Claudia Sheinbaum, representante de la Coalición Sigamos Haciendo Historia, mencionó que el flujo de migrantes desde los países centroamericanos principalmente, tiene su origen en la pobreza de esas naciones, por lo que gestionará con los Estados Unidos que destine parte de su presupuesto para armamento en apoyar acciones concretas a mejorar la calidad de vida en los países de origen.

Expuso que la migración seguirá mientras no haya una atención a la causa, ya que las personas buscan tener oportunidades, que no encuentran en sus naciones.

Respecto a la atención a otros grupos vulnerables en México, su propuesta fue la entrega de apoyos con una mayor cobertura, como el enfocado a los alumnos desde el nivel básico.

Dijo que promoverá una reforma constitucional que permita la impartición de justicia a las comunidades.