Atacan a candidato de Morena en Huautla, Oaxaca

Xalapa, México.- El candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Huautla de Jiménez, Oaxaca, Bernardino Martínez García, denunció a su oponente por el PRI y el PRD y actual Alcalde que busca la reelección, David García Martínez, de intentar secuestrarlo, en un atentado en el que varios colaboradores resultaron heridos y al menos una persona está desaparecida.

"Esta persona, David, pues ya tiene rato que así está amenazando. ¿Quiénes son los que llegaron? Su hermano Virgilio, su tío, su síndico Hilda, Jonathan, su secretario particular, otros, el profesor Israel Flores también. Venían varios, un montón de gente que venían armados, que traía armas, traía palos, machetes ahí. No es posible, nosotros éramos cuatro, cinco nada más éramos y cuando ellos entraron un montón, nos secuestraron ahí y la prueba es que no aparecen otros elementos", acusó el abanderado en un mensaje en video.

"Esta madrugada fui víctima de un atentado e intento de secuestro, donde personas que trabajan para David García Martínez me abordaron a mí y a mi equipo y nos agredieron a golpes. En la riña por mi defensa, resultó desaparecido un compañero y otros lastimados", insistió.

Martínez García relató que los hechos iniciaron con el paso de motos, autos y balazos en diversas partes de Huautla, cuando él y su grupo iban sobre la Avenida Constituyentes a dejar a una compañera.

A ocho días de la elección del 2 de junio, el aspirante oaxaqueño mostró ropas ensangrentadas de sus elementos de seguridad y los vidrios rotos de una camioneta negra donde viajaba con sus colaboradores.

"Vaciaron todo, se llevaron todo. Le quitaron las armas de mi seguridad, se llevaron, pues lo secuestraron. Hace falta un elemento de seguridad, una herida, un elemento de seguridad que está grave, está de gravedad y otra persona que venía también atrás y está desaparecida otra mujer", explicó.

El morenista pidió con urgencia la presencia de la Guardia Nacional y reforzar toda la seguridad en el municipio ubicado al norte de Oaxaca.

"Necesitamos seguridad en Huautla porque viene tiempo, el día de la elección. No sabemos cómo va a actuar ese gente, necesito seguridad de mi persona, necesito seguridad de todos, los que integramos la planilla, necesito seguridad de Huautla", señaló.