Ataca gobernadora de Colima a marcha pro INE

Manzanillo.- Para la gobernadora morenista de Colima, Indira Vizcaíno, la marcha ciudadana del pasado 13 de noviembre -en defensa de la autonomía del INE y en contra de la reforma electoral impulsada por la 4T- fue un intento desesperado de la oposición, que carece de liderazgos.

"En lo federal, quizá ya bajo un poco la intensidad de la discusión pública o del ruido mediático alrededor de la propuesta de reforma electoral y de la marcha, supuestamente en contra de estas propuestas, que parece más bien un intento desesperado por articular a una oposición que no encuentra liderazgos valiosos y qué más allá de los intereses de las élites no encuentra causas, porque el pueblo respalda el proyecto de transformación", dijo.

En conferencia desde Manzanillo, la mandataria local arremetió también en contra de la los ciudadanos que este 27 de noviembre, día que el Presidente encabezará una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo, atiendan la convocatoria para vestirse de blanco con rosa en alusión a los colores del INE.

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, Vizcaíno los acusó de vestirse de rosa, pero repudiar a la democracia y al pueblo, por lo que exigió que se quiten las máscaras.

Señaló que es normal que hay quienes tienen miedo al pueblo y que eso es normal porque no lo conocen.

"Quizá quiénes están en contra de esta reforma electoral, lo que pasa es que le tienen miedo al pueblo y los comprendo, es normal tener a los que no se conoce, le teme en el pueblo y en el fondo, repudian el principio básico de la democracia, que cada voto vale lo mismo, que la opinión del más rico del más pobre vale exactamente lo mismo, en el fondo, se visten de rosa, marchan para decir que repudian que su opinión no valga más que la de los que menos tienen".

"Repudian a la democracia y eso es repudiar al pueblo, por eso deberían quitarse las máscaras", arremetió.

La gobernadora morenista refrendó su respaldo a la iniciativa presidencial de reforma electoral, en lo general y en lo particular.

"Algunos de los planteamientos en contra, pudieran quizá tener alguna racionalidad, pero hay otros que francamente no se entienden, he escuchado algunos opinadores decir que proponer que sea la gente de la que defina quienes deben ser consejeros electorales. Es un atentado contra la ciudadanización o a la imparcialidad de la autoría electoral. ¿ Cómo va a ser más imparcial un Consejo General electo por los partidos que uno con Consejero selectos por la ciudadanía? La verdad es que no tiene ningún sentido".

"Como tampoco tiene sentido considerar un atentado para la democracia, querer hacer que los partidos que la conforman le cueste menos a la sociedad. La mayoría de las y los mexicanos no queremos que los partidos nos cueste tanto y buscar reducir ese costo de la democracia no es ponerla en riesgo, es llevarla a lo que siempre debió haber sido, un mecanismo para que las mayorías tomen las decisiones y no un mecanismo de simulación para que una minoría logre perpetuarse en el poder para tomar decisiones, para seguirse, favoreciendo a sí misma".