Ataca estudiante a maestro con martillo en Puebla

Ciudad de México.- Un estudiante de preparatoria de segundo semestre de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) atacó con un martillo a un profesor durante una clase.

El hecho provocó pánico en la comunidad escolar ante rumores que presuntamente tenía un arma, lo cual fue descartado por autoridades escolares.

José Antonio Llergo, secretario general de la UPAEP, afirmó que la situación ocurrida en la Preparatoria Santiago 2, en la 9 Poniente, en la Ciudad de Puebla, fue controlada a tiempo.

Ante medios de comunicación, explicó que los alumnos estaban en una actividad en equipo, cuando el joven agredió a su maestro con un martillo, el cual tomó en las instalaciones del campus.

Informó que el docente fue trasladado a un hospital, mientras que el joven será dado de baja definitiva.

"No hay un antecedente de conductas irregulares del chico, no hay mala conducta, no hay malas calificaciones", aseguró.

"Existe la calma, está perfectamente ubicado el incidente, fue un incidente que fue controlado, cualquier otro rumor es falso".

La casa de estudios emitió un comunicado en el que indicó que el hecho involucraba sólo a dos miembros de la comunidad escolar, por lo que las actividades se mantenían en normalidad.

No obstante, en redes sociales criticaron la respuesta.

"Gracias por el comunicado, sin embargo la redacción trata de sugerir que no pasó nada grave y sí ocurrió un 'incidente de seguridad' en la prepa y no sólo se debe mostrar como una 'situación controlada', los padres de familia y alumnos requerimos información clara sin reservas", escribió @Yvonne_Sotelo.

"Aunado a las sanciones disciplinarias, el alumno requiere atención!! La violencia no se erradica con el simple repudio y aislamiento social. Aún hay tiempo para ese chico. Hay Protocolos #UPAEP den el ejemplo!!", posteó @MarianaPrezRoj2.

"Si fuera un pantalón roto, un arete o el cabello largo se tomarían mas medidas que con el martillo verdad Upaep", expresó @queco___.

En tanto, padres de familia acudieron a la preparatoria para llevarse a sus hijos, mientras que elementos de seguridad privada resguardan las instalaciones.