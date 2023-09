Ataca AMLO otra vez al PJ y le pide autocrítica

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a atacar al Poder Judicial y ahora le pidió a sus integrantes salir de su "burbuja" y hacer autocrítica de trabajo.

Durante su mañanera, el Mandatario insistió que el Poder Judicial está al servicio de la corrupción, actúa con opacidad y protege a delincuentes.

"El Poder Judicial era intocable, no se podía tocar al intocable poder Judicial, no se sabía nada, era como el castillo de la pureza y hacían y deshacían", sostuvo.

"Y ahora, pues está quedando al descubierto que es un poder al servicio de la corrupción para decirlo con mucha claridad".

Con influencias y con dinero, acusó López Obrador en la conferencia mañanera, se consigue todo en el Poder Judicial.

"La regla es que se protege a los que tienen para pagar la inocencia, para comprar la inocencia, y lo estamos viendo en los últimos tiempos", manifestó.

REFORMA publicó este viernes que un estudio de organismos internacionales de abogados alerta que la independencia del Poder Judicial está siendo vulnerada por los Gobiernos de Morena.

El "Diagnóstico sobre Independencia del Sistema Judicial Federal en México" advierte que, si las decisiones del Poder Judicial federal no favorecen a la llamada 4T, los juzgadores son blanco de ataques y campañas de desprestigio.

López Obrador puso como ejemplo de mala actuación del Poder Judicial la suspensión de amparo a Tomás Zerón para que la Gobernación y, en particular el subsecretario Alejandro Encinas, no señalen públicamente al ex titular de la AIC como "torturador" y creador de la "verdad histórica" del Caso Ayotzinapa.

Tras insistir en la necesidad de reformar al Poder Judicial, López Obrador planteó al Poder Judicial hacer un análisis de si sus decisiones son justas.

"Yo les pregunto ¿Creen sinceramente que ellos imparten justicia? ¿Por qué no hacen un análisis de si sus decisiones son justas? Y ¿Las decisiones que han tomado en los últimos años, en todo el periodo neoliberal han sido en beneficio del pueblo de México?", cuestionó.

"Que hagan autocrítica, o sea, que salgan de la esfera, de la burbuja en la que están, que revisen lo que han hecho, si hubo justicia cuando la guardería ABC, si hubo justicia cuando se privatizó el petróleo y se acudió a ellos para que permitieran que se consultara al pueblo y ellos se negaron. ¿Qué han hecho?".

El Jefe del Ejecutivo también preguntó al PJ si hubo justicia cuando se privatizaron las pensiones de los trabajadores o cuando se mantuvo el salario mínimo por debajo de la media mundial.

¿Qué hicieron ellos? ¿Qué han hecho en beneficio del pueblo? ¿Cuántos amparos en favor de la gente pobre, a quiénes les han concedido amparos? Ellos pueden hacer el análisis ahí, sólo los potentados".

"Y es que, a lo mejor lo creen, porque hay veces que se produce una especie de enajenación, es como cuando se veía normal la corrupción, se aceptaba; todavía lo dice, y sí le creo a la presidenta (de la Corte) cuando dice: 'es que si no tenemos dinero', creo que lo está pensando así, 'no vamos a poder cumplir con nuestra misión de impartir justicia".

"Entonces la pregunta es: ¿Creen ustedes realmente que imparten justicia, procuran justicia? Porque a lo mejor sí están con esa idea, yo nada más lo único que quiero es que hagan un listado de todo lo que han hecho en beneficio del pueblo, para que yo pueda sacar el listado de lo que han hecho en contra del pueblo, y esto pues no debe de alarmarnos, es parte del debate".