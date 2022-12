Ataca AMLO a prensa después de atentado a Ciro Gómez Leyva

Ciudad de México.— Luego que el miércoles lo calificó de deshonesto, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó ayer su solidaridad con el periodista Ciro Gómez Leyva, quien sufrió un ataque armado la noche del jueves, del cual resultó ileso.

Menos de una hora después de apoyar al comunicador en su conferencia matutina, el presidente volvió a arremeter, ahora contra Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín y Reforma.

El 14 de diciembre, también en la mañanera, el mandatario se lanzó contra varios periodistas, además de Gómez Leyva.

“Es gente muy deshonesta, hay que seguir informando, no dejarles libre el terreno, imagínense si nada más escucha uno a Ciro o a (Carlos) Loret de Mola o a (Sergio) Sarmiento”, dijo.

Ayer, el presidente inició la conferencia refiriéndose al atentado y aseguró que las investigaciones están en marcha.

“Lo más importante es expresar nuestra solidaridad, decirle a Ciro que no está solo. Y esto lo hago por convicción, porque tenemos diferencias, son notorias, son de dominio público”, dijo.

“Las vamos a seguir teniendo, pero es completamente reprobable que se atente contra la vida de cualquier persona y, en este caso, de un periodista como Ciro Gómez Leyva”, expresó alrededor de las 7:17 horas.

Sin embargo, momentos después, a las 8:13 horas, criticó a intelectuales y a Grupo Reforma.

“Son los que viven de este régimen de corrupción, todos ellos, no pueden decir no, es que yo trabajo de investigador, sí, pero cómo conseguiste tu beca de investigador; pertenecías al grupo de Krauze, si no no tenías ninguna posibilidad, pertenecías al grupo de Aguilar Camín, o al grupo de Reforma”, expresó.

El atentado

En su espacio “Por la mañana” de Grupo Fórmula, el periodista narró el atentado que sufrió, del que salió ileso, protegido por el vehículo blindado que conducía, y señaló que no tiene elementos para responsabilizar a alguien del ataque.

El Gobierno de la Ciudad de México detalló que la camioneta del comunicador era seguida por un auto compacto negro y una motocicleta con dos hombre. El copiloto de la moto fue el que disparó, a las 23:10 horas, contra el periodista. Tras el ataque, la moto se dirigió al Edomex, en donde las autoridades intentaban localizarla hasta anoche.

“A las 11:10 pm, a 200 metros de mi casa, dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades”, escribió el periodista a las 23:33 horas del jueves en Twitter.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ofreció protección al periodista, a través de la Secretaría de Seguridad Pública.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que minutos antes de la agresión, la camioneta del comunicador era seguida por una motocicleta con dos pasajeros, así como un vehículo color negro, según consta en las videograbaciones de las cámaras del C5.

“Los responsables viajaban a bordo de un vehículo color negro y una motocicleta color negro con naranja tripulada por dos personas”, detalló García Harfuch en una conferencia en la que acompañó a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Fue el copiloto de la motocicleta el que realizó las detonaciones contra Gómez Leyva, precisó García Harfuch.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad abrió una carpeta por tentativa de homicidio.