Asume Salazar Lomelín presidencia de CCE

Ciudad de México— El sector empresarial del País tiene un nuevo líder: Carlos Salazar Lomelín, ex director general de Fomento Económico Mexicano (Femsa).

Durante la 36 Asamblea Anual Ordinaria del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Andrés Manuel López Obrador tomó protesta a Salazar Lomelín como presidente del órgano representativo de la iniciativa privada, en sustitución de Juan Pablo Castañón.

El Presidente de México expresó su gusto por participar en el acto, mientras que el empresario, quien agradeció su presencia, señaló en reiteradas ocasiones que Mandatario cuenta con el sector empresarial para transformar al País, ya que la desunión en la historia ha traído consecuencias nefastas.

"En la difícil tarea de transformar al País, usted y sus colaboradores no están solos, estamos los empresarios como mexicanos, y me interesa decir que en esta misión no buscamos ningún privilegio, queremos acompañarlo y estamos preparados y capacitados para ayudar", expresó Salazar Lomelín.

Asimismo, afirmó que la iniciativa privada será fuente de propuestas y con ello, lanzó la convocatoria para terminar con la pobreza extrema en seis años e incrementar la inversión pública y privada, de tal forma que llegue a 27 por ciento del PIB nacional.

"Hagamos historia, nosotros le ayudamos", enfatizó.

El nuevo líder del CCE también señaló que, con su presencia, López Obrador manifiesta el interés en otorgarle un papel importante a los empresarios en su proyecto de transformación del País.

"Los empresarios no debemos hacer política", sentenció.

No obstante, Salazar Lomelín aclaró que sí deben participar en la vida pública y en los cambios sociales.

Asimismo, hizo un llamado a López Obrador a apoyar las inversiones.

"Señor Presidente, hagamos de la inversión una obsesión para que el País pueda crecer 4 por ciento", expresó.

Por su parte, Castañón, quien estuvo tres años al frente del CCE, consideró que México debe dejar de "subsidiar la pobreza".

Ante un aforo de mil 300 empresarios y personalidades de la política, como gobernadores y legisladores, evocó a la unidad y habló de un gran acuerdo para solucionar problemas como desigualdad, pobreza y exclusión.

Economista de profesión, el nuevo líder de la cúpula para el periodo 2019-2020, Carlos Salazar Lomelín, tiene un perfil corporativo. De enero de 2014 a diciembre de 2017 fue director de Femsa, empresa de la que formó parte 45 años y donde comandó negocios como Femsa Cerveza y Coca-Cola Femsa (KOF).

Asimismo, el empresario regiomontano participa activamente en los ámbitos político y académico. En su posición de presidente ejecutivo del Consejo de Nuevo León se involucró como consultor del Gobierno del estado, además de que está al frente del Consejo de las Escuelas de Negocios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).