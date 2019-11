Asume Bonilla Gobierno de Baja California

Mexicali.- Jaime Bonilla Valdez asumió la gubernatura de Baja California a las 00:16 horas de este viernes.

Tras tomar protesta, el mandatario estatal aseguró que si su periodo se queda de cinco años se someterá a la revocación de mandato.

Al sentarse en la Mesa Directiva, frente a los diputados y a la audiencia, Bonilla exclamó: "Así se ve desde aquí'', y el diputado Catalino Zavala Márquez le respondió "así se ve, Señor Gobernador''.

"Ustedes al mes se van a dar cuenta si este Gobierno sirve o no sirve'', aseguró, "y les digo otra cosa: si termina en cinco años, yo me voy a someter a la revocación de mandato; el pueblo pone y el pueblo quita''.

Recalcó que acatará lo que decida la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ante decenas de personas reunidas en la explanada del Centro Cívico en Mexicali, Bonilla Valdez dio lo que fue su primer discurso como gobernador.

El ahora mandatario destacó que no importa cuántos días tenga para trabajar.

"Así que no se asusten los contrincantes de que queremos perpetuarnos en el poder, no estamos por eso, estamos para darles resultados a ustedes y si aquí se decidió quien iba a ganar se tiene que respetar'',expuso.

En conferencia de prensa improvisada, Bonilla destacó que el principal reto que tiene es el de la inseguridad y que como primeras acciones quiere entregar desayunos a los menores.

'Cinco años, hoy es legal': Cordero

Durante la sesión del Congreso del Estado, el gobernador estuvo acompañado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien se sentó en la Mesa Directiva del Poder Legislativo.

Sánchez Cordero dijo que hoy los cinco años de gobierno son legales, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá pronunciarse.

"Hoy es legal'', dijo, "es legal porque el Congreso local emitió una norma y estaba facultado para emitirla. Hay una presunción de legalidad cuando el Congreso emite la norma y está facultado para ello''.

La secretaria de Gobernación consideró que la Administración estatal será "espectacular''.