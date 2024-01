Así roba tus datos el SMS sobre un envío de paquetería

¿Recibiste un mensaje SMS que te notifica sobre un intento de entrega de un artículo enviado por paquetería a tu domicilio? Entonces, precaución, porque podría tratarse de un intento de ciberdelincuentes para robar tus datos bancarios.

"Se han realizado 2/2 intentos de entrega, confirme sus datos o su artículo será devuelto", decía el mensaje que Violeta recibió en su teléfono.

La notificación era acompañada por una liga a una página apócrifa de Correos de México.

"Justo tenía pendiente la entrega de un paquete y, cuando me llegó el mensaje, me mandó a una página para pagar y completar la entrega; hasta se me hizo barato y no vi nada raro hasta que vi la página, pero ya había llenado el formato con los datos", narró.

A segundos de completar la transacción, se registró el cobro a su tarjeta de 20 mil pesos, por unos boletos de avión. De inmediato, Violeta se comunicó con el banco para reportar el movimiento y que se cancelara.

"Lo (que) más coraje que te da es que no te quitan tus datos, sino que tú mismo se los das", dijo.

El especialista en ciberseguridad Hiram Camarillo subrayó la importancia de estar alerta al momento de recibir mensajes SMS a nombre de alguna empresa. Lo que buscan los ciberdelincuentes, explicó, es convencer al usuario de entregar voluntariamente la información bancaria o incluso de hacer depósitos a otras cuentas.

Ante ello, sugirió no dar clics a enlaces de los que uno no esté seguro a dónde dirigen, tampoco responder a estos SMS con los datos personales.

"Los software que utilizan los extorsionadores no son tan avanzados como para lograr obtener toda la información del usuario a través del enlace, aunque sí existen ese tipo de tecnología, es muy avanzada y cara, por eso le apuestan totalmente a convencer a las personas", aseguró.

EVITA CAER

-Al recibir alertas relacionadas con un paquete, contacta directamente a la empresa de mensajería.

-Busca si tienes un mensaje en tu correo electrónico por dicho envío.

-No abras enlaces sospechosos o apócrifos.

-No respondas al mensaje con información personal o bancaria.

-Siempre revisa la dirección de las páginas a las que das clic, pera cerciorarte que es un dominio oficial.

-Puedes introducir el número telefónico o la dirección URL en un buscador de internet para conocer posibles reportes previos.

-Reporta los números de donde provienen los mensajes sospechosos, así como los links maliciosos.

-Instala un antivirus en los dispositivos, tanto la computadora como las versiones para celulares.