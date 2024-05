'Así piensan', dice AMLO sobre tarifas al Metro que pide PAN

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la iniciativa presentada por el PAN en el Congreso de la Ciudad de México, para establecer tarifas diferenciadas en el Metro, revela cómo piensan los conservadores.

Durante su mañanera, el Mandatario fue cuestionado sobre la iniciativa del diputado panista Federico Döring, con la que busca que el costo del boleto del Sistema de Transporte Colectivo dependa de la distancia que recorran los pasajeros.

Aunque inicialmente respondió que no podía opinar sobre el tema, López Obrador recordó que las tarifas del Metro siempre han sido objeto de debate, sobre todo por quienes cuestionan el precio subsidiario del servicio.

"No puedo hablar de eso en específico, pero sí puedo describir cómo piensan. En una ocasión fui a una reunión en el Club de Industriales, estaba Claudio X. González papá y una de sus propuestas fue que privatizáramos el Metro, por eso digo que pensamos distinto", dijo.

"Imagínense el Metro, mueve cinco millones de personas diariamente, es un servicio de transporte masivo, importantísimo para la gente. Ese es el pensamiento de Claudio y de otros, pero ¿para qué está el Gobierno? El conservadurismo y volvemos a lo mismo, la hipocresía, dicen 'no des subsidio', 'enséñalos a pescar, no les des pescado'".

El Jefe del Ejecutivo sostuvo que, de acuerdo con algunos análisis, el impacto en el aumento al transporte implica una afectación directa a la economía de las personas, que tienen que reducir su gasto en alimentación para poder solventarlo.

"Antes, cuando el salario estaba muy caído, hacíamos análisis de ingreso-gasto y hay gastos que tiene la gente, el trabajador, que son gastos fijos, y un gasto fijo es el transporte, porque ni modo que no vaya a trabajar", explicó.

"Entonces, ¿qué se hace cuando suben estos precios al transporte?, ¿en dónde se da el ajuste? En la comida, se come menos".

El político tabasqueño arremetió de nuevo contra los conservadores a quienes acusó de "tener coraje" por tres causas: no pueden robar, no tienen poder y sienten desprecio por el pueblo.

"Y ese es todo el coraje con nosotros, unos, porque no se les permite robar; otros, porque ya no tienen el privilegio de mandar, no son influyentes, no levantan el teléfono y 'ahí te encargo esto' 'le vas a dar esta beca a este escritor' y lo tercero es el desprecio al pueblo", agregó.