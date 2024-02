Así fue la reunión de Xóchitl Gálvez con el papa

Ciudad de México.- Tras el encuentro que sostuvo el martes con el papa, Xóchitl Gálvez aseguró que Francisco le deseó suerte en su aspiración presidencial.

"Me deseó la mayor de las suertes", confió en su cuenta de X, donde acompañó tres fotografías al lado del pontífice, una con su esposo, Rubén.

"Me reuní en el Vaticano con Su santidad @Pontifex a quien reafirmé mi fe por Dios y la iglesia católica. Sostuvimos un diálogo cordial e intercambiamos puntos de vista sobre la cultura del descarte, que consiste en la marginación a todo aquello que no produce, así como sobre diversas crisis que enfrenta la humanidad. Me deseó la mayor de las suertes", reseñó.

Según contó, el acercamiento con el papa Francisco "fue una experiencia muy emotiva ya que tenemos profundas convicciones católicas desde hace muchas generaciones".

Gálvez fue recibida en audiencia por el papa durante unos 40 minutos con su esposo, sus hijos Diana y Juan Pablo (que se llama así en honor a Juan Pablo II); el jefe de su campaña, Santiago Creel Miranda; y su yerno.

El lunes por la noche tomó un vuelo a Roma y llegó pasada la medianoche.

El martes se entrevistó con el papa Francisco, en víspera de la Cuaresma, en la Domus Sanctae Marthae, la casa que habita el obispo de Roma.

"Celebro que usted tenga el coraje que tiene", le dijo Francisco, según un comunicado de prensa.

"Es difícil ser gobernante: no hay que dejarse llevar por el canto de las sirenas. Los líderes tienen la responsabilidad de conducir a los pueblos. Yo le deseo el mejor de los éxitos".