Asesinatos no fracturan relación con EU, dice Adán

Ciudad de México.- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, negó que el secuestro y asesinato de ciudadanos norteamericanos en Matamoros, Tamaulipas, pueda fracturar la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

"No, desde luego que no, es un incidente lamentable, pero no tiene por qué fracturar las relaciones de amistad, comerciales, económicas, con los Estados Unidos", aseguró.

Entrevistado en Guadalajara, el funcionario federal consideró "escandalosos" a quienes advierten que los hechos de violencia registrados el fin de semana, ponen en evidencia que no se puede transitar por el país.

-¿No dejan en evidencia que México ni siquiera puede garantizar eso, que la gente transite sin mayor problema?

"Bueno, yo creo que eso es un discurso, una postura demasiado escandalosa", respondió.

El integrante del gabinete negó que la estrategia federal de combate a la delincuencia haya fracasado.

El político tabasqueño afirmó que se han logrado recuperar territorios que antes estaban bajo el control del narcotráfico y que los índices delictivos muestran una reducción.

"México, el gobierno federal está dando una batalla en contra de la inseguridad, se están recuperando incluso territorios que antes estaban copados por la delincuencia organizada, hay una reducción en los índices delincuenciales, el secuestro tiene una reducción de más o menos el 68 por ciento", señaló.

-¿No cree que se está perdiendo la batalla?

"No, de ninguna manera, se está ganando la batalla contra la inseguridad y se están recuperando espacios", agregó.