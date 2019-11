Asesinan a diputado del PRI en Veracruz

Ciudad de México— El diputado local del PRI en Veracruz, Juan Carlos Molina Palacios, fue asesinado tras ser emboscado a balazos en el municipio de Medellín, donde tiene su rancho ganadero.

Molina, también dirigente de la Confederación Nacional Campesina de Veracruz (CNC) en el Estado, fue agredido cuando salía de su rancho Santa Rosa del Alba, ubicado en la localidad Rancho del Padre.

El diputado resultó herido de varios disparos, por lo que falleció en el lugar, confirmaron amigos del ganadero y autoridades.

Los hechos violentos se reportaron poco después del mediodía.

En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz informó que ya emprendió acciones para hallar a los responsables del ataque.

"En estos momentos la Secretaría de Seguridad Pública realiza operativo para dar con los responsables del cobarde asesinato del diputado Juan Carlos Molina. Estamos trabajando de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado y Fuerzas Federales para esclarecer este crimen", publicó la dependencia en Twitter.

Apenas en mayo pasado, Molina Palacios denunció en la tribuna del Pleno del Congreso local que existía un desorden en la seguridad del Estado y que era necesario eficientar la estrategia.

"Allá afuera hay un desmadre total en nuestro Estado, allá afuera la gente está esperando nuestros resultados", dijo en esa ocasión.

"Es una pena que hay secretarios (del Gobierno estatal) que no nos contestan una llamada a los diputados, no nos reciben así sean de Morena, sean del PAN, del PRI, del Verde, de Movimiento Ciudadano, los señores secretarios se creen los dueños absolutos de Veracruz y hasta al mismo gobernador engañan con sus informes", criticó.

Aunque llamó desde la tribuna a que los encargados de la seguridad en Veracruz comparecieran ante los escasos resultados en seguridad, los funcionarios no atendieron ese llamado.