Asegura Xóchitl que en Morena habrá 'dedazo'

Baja California.- La aspirante de oposición a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, afirmó este sábado que mientras en el Frente Amplio por México (FAM) los ciudadanos decidirán quién será el candidato, en Morena lo hará "el dedito", en referencia a la figura presidencial.

"Afortunadamente este Frente Amplio, y agradezco para dar las gracias al PAN, PRI y PRD, por haber abierto este proceso a los ciudadanos, creo que a diferencia de Morena donde va a decir el dedito, acá quién va a decidir el 3 de septiembre son los ciudadanos, aquí los ciudadanos y allá un dedito", manifestó en conferencia de prensa.

La aspirante a coordinar los esfuerzos del FAM llamó al PRD a poner el interés colectivo primero y sumarse a la causa.

Esto luego de que Silvano Aureoles pidió que integrantes del PRD sean incluidos entre las taparroscas de la oposición.

"Pedirle al PRD que ponga por encima de cualquier persona el interés colectivo, yo de antemano, lo digo públicamente habemos cuatro finalistas van a quedar tres y luego solo va a quedar uno, y cada que sale uno, no podemos hacer berrinche, si no soy yo, me sumaré a quien gane la encuesta", anticipó la hidalguense en Baja California Sur.

"Hay que darle tiempo a MC, primero tenemos que sacar este proceso interno de nosotros y luego y luego, ya quien encabece este proceso interno ir hacia adelante, y en mi caso, en caso de salir ganadora, obviamente iré a buscar a los buenos panistas, que se han ido, a los buenos perredista, a los buenos priistas, a MC, a todos aquellos que quieren que hagamos de este país un país más viable", añadió.

Gálvez dijo que en el proceso se reunirá con personajes perredistas como Silvano Aureoles, Jesús Zambrano y Miguel Ángel Mancera para sumar esfuerzos.

La senadora indicó, por otra parte, que las encuestas le dan buenos dividendos y que eso tiene molesto al presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Si no le preocupara, no le atacaría tanto, lo que intentó hacer con los ataques fue meterme miedo, porque a la mayoría o a muchos de los que ataca, pues se echan para atrás, o que tal si los investigan. Yo le digo, investíguenme, porque sé que en mi vida no hay un peso mal habido, esa es la tranquilidad que me da enfrentar al presidente", lanzó.

"Me puede difamar, me puede intimidar, pero no me va a doblar porque soy una mujer echada para adelante".

Indicó que a esa molestia se suma que las 'corcholatas' de Morena no crecen.

"Y no han crecido porque son aburridas, y aclaro, yo dije que las pobres 'corcholatas' no tienen ideas propias porque hablan, están hablando todo el tiempo de nosotros, andan hablando de (Vicente) Fox y no hablan de ellos, y yo trato de hablar siempre de lo que propongo".

La senadora llamó al presidente a atender los constantes apagones en Baja California Sur.

También de las extorsiones y del cobro de piso a comerciantes por parte del crimen organizado.