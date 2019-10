Asegura Pelosi estar cerca de ratificar el T–MEC

Washington— La mayoría demócrata en la Cámara Baja de Estados Unidos está cerca de llegar a un acuerdo con la Administración Trump para avanzar en la ratificación del nuevo Tratado de Comercio entre México, EU y Canadá (T-MEC), dijo hoy Nancy Pelosi, la presidenta de tal Cámara.

La lideresa señaló que las conversaciones que un grupo de congresistas demócratas mantienen a puerta cerrada con el Representante Comercial de EU, Robert Lighthizer, sobre temas laborales y ambientales aún deben completar el último tramo.

"Pienso que estamos cerca de lograrlo", aseguró Pelosi en una rueda de prensa este jueves.

"No estamos ahí aún pero entendemos el camino, la última milla, que tenemos que recorrer", dijo.

Las declaraciones de Pelosi ocurrieron antes de que la Cámara Baja votara para formalizar el inicio de la investigación de juicio político a Donald Trump, pero la demócrata aclaró que la ratificación del T-MEC no estará conectada a dicho proceso.

"El juicio político no tiene nada que ver con esto. Sólo tiene que ver con llegar a un acuerdo y acordar a los términos (del T-MEC). Esto en lo que concierne a la Cámara de Representantes", afirmó.

Tanto la Administración Trump como el Gobierno mexicano han asegurado que buscan que el T-MEC sea ratificado este año en el Congreso estadounidense.

Esta misma semana, el Subsecretario para América del Norte de la Cancillería, Jesús Seade, sostiene pláticas en Washington del tema.

"Estamos avanzando en el Tratado de Comercio entre México, EU y Canada (T-MEC). Estamos haciendo progresos cada día, estoy optimista de que seguimos en el camino hacia el 'sí' y de que vayamos a llegar pronto a una conclusión", dijo Pelosi del Tratado firmado en noviembre de 2018.

Desde junio, un grupo de nueve congresistas demócratas han estado en reuniones con el Representante Comercial Lighthizer para intentar llegar a un acuerdo sobre cómo resolver dudas demócratas en cuatro áreas: lo laboral, lo ambiental, los mecanismos de cumplimiento y las medicinas biológicas.

"No podemos hasta un acuerdo que sea realmente algo que ayude a las familias trabajadoras estadounidenses. Y no ayudamos a las familias trabajadoras estadounidenses haciendo más pobres a las personas en México", dijo Pelosi esta mañana insistiendo en el tema laboral y de cumplimiento.

Apenas hace dos semanas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió a los demócratas en una carta que su Administración destinaría más de 900 millones de dólares durante los próximos cuatro años para la implementación de la reforma a la justicia y conciliación laboral de mayo.

Este miércoles, el presidente del Comité de Medios y Arbitrio, Richard Neal, aseguró que sería bueno que en los próximos días los sindicatos estadounidenses, cercanos a los demócratas y opuestos al acuerdo, conversen con Lighthizer para poder zanjar las últimas diferencias en el tema laboral.