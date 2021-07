Asegura AMLO que ya no se espía a nadie

Ciudad de México— Luego que se reveló que 50 personas cercanas a él fueron espiadas con el software Pegasus entre 2016 y 2017, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en su Gobierno ya no se espía a nadie.

"Desde luego me espiaban durante uno o dos años, bueno, mucho más, pero ahora se da a conocer que también espiaban a mi esposa, a mis hijos, bueno, al médico que me atiende, al cardiólogo.

"Cincuenta personas cercanas a mí, pero esto no solo es en mi caso, era a periodistas, a todos, imagínense, Pegasus, ahí está, pero era a muchos y se hacía a nivel mundial esta empresa, entonces se convierte en una noticia mundial porque esto mismo hacían en otros países.

"Ahora, independientemente de que se llevaba a cabo esta labor de espionaje, imaginemos ¿cuánto costaba?, ¿cuánto dinero se destinaba al espionaje? Y regreso a lo mismo, esto ya no se hace, no se espía a nadie", señaló en conferencia.

El titular del Ejecutivo ofreció revisar si existe todavía el contrato del software Pegasus, aunque descartó que siga vigente.

"No, no sé si pueda existir este contrato, lo voy a revisar, hoy vamos a informar. De lo que estoy seguro es que no se espía a nadie. Habría que ver quién lo tiene, si existe el contrato hay que cancelarlo, no creo que exista, pero hay que hacer la revisión", indicó.