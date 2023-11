Ascienden a general a ingeniero del AIFA

Ciudad de México.- El Ingeniero general Ricardo Gustavo Vallejo, constructor del Aeropuerto Internacional "Felipe Ángeles", de tres tramos del Tren Maya y del Aeropuerto de Tulum, fue ascendido a Divisionario, junto con un grupo de militares que participaron en la obra.

Militares y expertos consultados coincidieron en que los ascensos a un Ingeniero son posibles aunque infrecuentes.

"Los ascensos a un Ingeniero Constructor son posibles aunque infrecuentes", aseguró Javier Oliva, académico de la UNAM y experto en temas militares.

De acuerdo con la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea, en su artículo 32, los ascensos a los grados de Coronel, general brigadier o de Grupo, de Brigada o de Ala y de División, serán conferidos por el presidente de la República "atendiendo preferentemente al mérito, aptitud y competencia profesionales, calificados a juicio de dicho alto funcionario".

Se indicó que para los efectos de ese artículo la Sedena constituirá una Comisión de Evaluación de la Promoción Superior, la cual tendrá como propósito integrar los expedientes y reunir los elementos de juicio que el Secretario presentará a consideración del presidente de la República.

El general de Brigada retirado Paulino Rogelio Jiménez Hidalgo, opinó que aunque los militares trabajan y cumplen las órdenes del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, los efectivos se esfuerzan para lograr los grados obtenidos.

"Para ser político y entender las estructuras de ese gremio, se requiere ser leal al partido y sus lineamientos; para ser militar exitoso y alcanzar la máxima jerarquía existe una larga carrera de estudio, entrega a los múltiples principios éticos de la profesión, y para aspirar a un cargo, se requiere cumplir con el perfil del puesto, constancia, estudio, buena conducta y un impecable desempeño profesional.

"Por eso los militares y los políticos estamos en polos opuestos, en las Fuerzas Armadas todo se gana con trabajo; en la política todo se obtiene por compadrazgo, dedazo y sumisión ante el líder, no importa la capacidad profesional, y ahí se inicia y se comete el primer acto de corrupción, ocupar un puesto para el que no se está preparado", dijo a Reforma el ex mando militar.

En este sentido, defendió la promoción a Divisionarios de sus colegas de Arma, José Joaquín Jiménez Cueto, Julio Álvarez Arellano, Andrés Fernando Aguirre O. Sunza, Enrique Covarrubias López y Enrique Martínez López; del Ingeniero Constructor Gustavo Ricardo Vallejo Suárez; y de los Pilotos Aviadores Román Carmona Landa; Alfonso Rodríguez Sierra y Miguel Eduardo Hernández.

"De los generales que llegan a la máxima jerarquía analizo tres; Álvarez Arellano, Vallejo y Miguel Hernández ¿Qué los une? Los tres estudiaron en escuelas de formación militar, siguieron una trayectoria de servicio profesional, cumplieron con la profesionalización de sus Armas, Caballería, Infantería Paracaidista y Aviador Militar, y de Ingeniería Militar, en el caso del General Vallejo", consideró Jiménez Hidalgo.

"Estos tres generales ascendidos a Divisionarios construyeron y obtuvieron sus ascensos estudiando, cumpliendo con sus deberes y sobre todo con lealtad a la institución, al país, y a sus familias, no llegaron por designación del dedo de un político, arribaron a la máxima jerarquía por haber llenado el perfil del puesto de General de División DEM, cada uno de ellos en sus respectivas Armas y especialidades", consideró Jiménez Hidalgo.

En la vida militar figuran muy pocos Ingenieros Constructores llegar al último grado militar en el Ejército: el de general de División.