Asaltan y queman vehículo de turistas en Fresnillo

Ciudad de México.- A punta de metralleta, 15 turistas de Aguascalientes fueron asaltados y bajados de la camioneta Sprinter en la que viajaban en carretera en Fresnillo, Zacatecas, la cual posteriormente fue incendiada.

"Nos bajaron a todos, bueno, a mí no, me dijeron que yo me quedara arriba, bajaron a todo el pasaje y nos quitaron teléfonos, carteras, todo lo que traían, yo el mío lo alcancé a esconder. Les dimos todo y corrimos hacia el monte, después a mí me dijeron que me bajara y me apuntaron con una metralleta", relató el chofer de una empresa de turismo.

"En realidad fue un robo porque le quitaron a la gente todas sus pertenencias, el único que pudo salvar el teléfono fui yo, pero porque se cayó".

Reprochó que estos hechos violentos reportados se hayan suscitado ante la presencia del Ejército, cuyos soldados además, dijo, se negaron a trasladar a los turistas, procedentes de Mazatlán, a un lugar seguro, luego que la Sprinter fue incendiada por los sicarios.

"Nos bajaron de la camioneta, nos hicieron correr al monte, se escucharon detonaciones y quemaron la camioneta, les dijimos a los soldados que nos llevaran a Fresnillo y no quisieron", contó la víctima.

"Antes de atravesar a la caseta nos atacaron con armas largas, nos apuntaron, me dijo un señor que atravesara la unidad para bloquear la caseta, nos bajaron a todos, bueno, a mí no, me dijeron que yo me quedara arriba, bajaron a todo el pasaje".

Denunció que los militares escucharon las detonaciones y no acudieron a su auxilio.

Mediante el uso de radios, transportistas en la región alertaron a otros choferes sobre evitar el paso por Zacatecas.

"Me acaban de avisar que venía un compañero de Mazatlán pasando en Fresnillo, lo pararon, lo bajaron, le quitaron la camioneta y se la quemaron", indicó.

"Los agarraron a balazos, la gente que anda en Mazatlán como recomendación mejor regresen a Guadalajara, vale más la seguridad de uno que tres mil pesos que puedan gastar de más. Está bien caliente en Fresnillo, hay balazos y carros quemados, están con madre los pinches sicarios", indicó otro conductor de una unidad turística.

Paralelamente a la rebelión de internos el fin de semana, grupos criminales incendiaron vehículos, casetas y bloquearon las principales carreteras que conectan con los estados de Aguascalientes y San Luis Potosí, así como avenidas de Fresnillo.