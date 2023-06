Arriesga falta de energía al Corredor Interoceánico

Ciudad de México.- En la zona del sur del país, donde se conformará el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, se cuenta con poca energía y capacidad de transmisión eléctrica, por lo que si se pretende que el proyecto sea viable, se deberá invertir en esos puntos.

"Si no tienes disponibilidad de energía, es muy difícil que la industria vaya y se localice en esa zona.

PUBLICIDAD

"La energía es la segunda mayor importante materia prima, entonces si no hay, van a regresar a voltear al norte", refirió David Berezowsky, socio de Foley & Lardner.

En la región sur del país la disponibilidad de energía es insuficiente y por si fuera poco a principios de la actual Administración federal se canceló un proyecto.

Se trataba de una licitación de la línea de alta tensión en corriente directa que iba a pasar de Ixtepec, Oaxaca, a Yautepec, Morelos; eran alrededor de mil 200 kilómetros de línea en donde se facilitaría ordenar la generación limpia de Oaxaca hacía la zona del centro, era una línea muy moderna, recordó Berezowsky.

A principios de mayo, la Secretaría de Economía anunció que daría concesiones de los terrenos que conformarán el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec que el Gobierno federal adjudicará mediante licitación pública.

Se refiere a un total de 10 puntos donde se darán las concesiones, llamados polos de desarrollo, de los cuales seis están en Oaxaca y cuatro en Veracruz.

Por lo que las primeras concesiones que se darán son dos de Oaxaca, es decir, San Blas Atempa y Salina Cruz, además de los cuatro que están en Veracruz, esto es Coatzacoalcos I, Coatzacoalcos II, Texispetec y San Juan Evangelista, para los cuatro restantes aún no hay fecha de la publicación de las bases.

Berezowsky manifestó que se van a juntar dos problemas, pues no se trata sólo de la disponibilidad de energía sino la capacidad de transmisión y distribución, ya que desde que entró la actual Administración no se han dado permisos para generar energía y la modernización de las hidroeléctricas no es eficiente para satisfacer el incremento de demanda.

Para que el proyecto detone de manera correcta, lo primero que el Gobierno debe hacer es quitarles el freno a los permisos de generación en la zona, ya que no se puede desarrollar este proyecto sin energía.

Entonces, si el Estado no tiene para invertir en la generación de energía va a tener que permitir que lo hagan los privados, expuso.

"Si no hay o no has dejado construir proyectos, tú como Estado qué has hecho para satisfacer la demanda, y tampoco hay mucho que el Gobierno (federal) pueda presumir en el lado de generación", afirmó el especialista.