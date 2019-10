Arremeten presidente y secretario contra medios de comunicación

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, arremetieron contra medios por su cobertura sobre Culiacán.

Durante la conferencia mañanera, el mandatario federal mostró una portada del periódico La Jornada para criticar que se puso una fotografía diciendo que al hijo del 'Chapo' lo habían disfrazado de militar para poder liberarlo. López Obrador señaló que con el tiempo se supo que la fotografía correspondía a un militar que había sido retenido por criminales.

Un reportero le cuestionó sobre la precisión de la información que habían dado del operativo, a lo que el presidente respondió que lo que les interesaba era salvar vidas.

"A nosotros lo que nos importaba es que se salvaran las vidas, lo que nos importaba más que los detalles, lo que nos importaba más era el mensaje que se paraba el operativo", dijo.

Se le insistió sobre la imprecisión de los datos ofrecidos y tomó la palabra Durazo para decir que el hecho de que no hubiera información no justifica que se difundieran hechos equivocados.

El secretario agregó que el Gabinete de Seguridad no tiene la intención de mentir.

"Primeramente, el hecho de que no haya habido información no justifica la difusión de información equivocada como correcta. Al siguiente día en la mañana rectificamos información que habíamos dado el día anterior, deben entender en buen plan que en ese momento no estábamos pensando en la información sino en la esencia de la decisión que debíamos tomar para salvar vidas. Lo importante es que estábamos construyendo la información adecuada", lanzó Durazo con voz alta.

"Para el compañero de los medios, con todo respeto, una cosa es que se da información que no es correcta porque no se tiene correcta y otra es tener la intención de mentir, que no existió y nunca existirá en el Gabinete, no tenemos necesidad de hacerlo, no estamos protegiendo absolutamente a nadie, consecuentemente, cuando recibimos información corregida y corroborada la corregimos y expresamos, la damos a conocer al siguiente día, asumiendo la responsabilidad de haber recibido información equivocada".

Después, cuestionado sobre si el hijo del 'Chapo' fue entregado al Ministerio Público o fue llevado a algún cuartel y si hubo una negociación con el Cártel de Sinaloa, López Obrador refirió que los datos ya se habían dado en la conferencia anterior y que si TV Azteca quería, pusiera que sí se negoció.

"Ya basta, con todo respeto, son asuntos que requieren responsabilidad, y no se puede poner en tela de juicio una acción tan importante que es un parteaguas en lo que era una política autoritaria que nunca fue cuestionada por los medios, con honrosas excepciones, que fue aplaudida por los medios, una política que desató la violencia en México porque se declaró una guerra y causó miles de muertos y se convirtió a México en un cementerio, eso era lo de antes, a este parteaguas que significa lo opuesto, a ya no apostar a la delincuencia, a no apostar al exterminio", dijo el mandatario.

"Entonces ya es tiempo que también, incluso aún con este diálogo importante, esta polémica, pensar en el interés general y una ética que debe existir en el manejo de la información, pero no impuesta, los medios se deben regular con los medios, en este caso es la sociedad".

"Porque ya basta de amarillismo, de espectacularidad y de querer poner siempre, eso era cuando autoridades no tenían, reitero, cuando no había autoridad moral, que eran corruptos y entonces los sentaban en la silla de los acusados".