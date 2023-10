Arremeten contra Alito: mentiroso, traidor y corrupto

Ciudad de México.- Luego de que ayer el Consejo Político Nacional de PRI avaló su expulsión del partido, los senadores Claudia Ruiz Massieu y Miguel Ángel Osorio Chong, así como el ex gobernador Omar Fayad, afirmaron que no pueden ser expulsados de un partido que habían abandonado hace meses.

A través de sus redes sociales, aprovecharon para criticar de nuevo al dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, a quien calificaron de mentiroso y corrupto.

PUBLICIDAD

Ruiz Massieu advirtió que el PRI no la puede expulsar porque se fue del partido de forma voluntaria desde hace meses.

La legisladora afirmó que seguirá siendo oposición, pero desde un lugar que sea congruente con sus valores y con sus principios.

"No me pueden expulsar de un lugar del que me fui por voluntad propia hace meses. No tengan duda: seguiré siendo oposición los meses que le quedan a este gobierno, pero siempre desde un lugar congruente con mis principios y valores", posteó.

El ex coordinador de la bancada priista en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó haber sido expulsado porque ya había renunciado al partido.

El legislador, que en los últimos meses en el tricolor protagonizó diversos enfrentamientos públicos con el presidente del partido, Alejandro Moreno, afirmó que su renuncia fue motivada por la mala dirección del instituto político.

Osorio Chong calificó como mentiroso, traidor y corrupto al líder del tricolor.

"Para expulsarme necesitaba seguir ahí y hace meses que renuncié. Lo hice por el mentiroso, traidor y corrupto de Alejandro Moreno. Podrá encubrir sus pésimas decisiones, pero nunca su alta de palabra y dignidad", escribió.

En tanto, Fayad aseguró que en el tricolor siguen desorientados.

"En el @PRI_Nacional, continúan desorientados y sin rumbo. ¡No pueden expulsar a alguien que renunció hace meses! Parece que no se han dado cuenta de que mi salida se produjo con el respaldo de miles de mujeres y hombres en junio pasado", expresó.

En respuesta, el diputado Pablo Angulo, uno de los más cercanos a Alito, acusó a Osorio Chong de traidor e informó que entre 2019 y 2021 diversos militantes presentaron denuncias en su contra, pidiendo su expulsión.

"Nunca presentaste tu renuncia, desde 2019, 2021 hay denuncias de militantes pidiendo tu expulsión por traidor jugaste en contra del PRI siempre, con esta decisión de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria jamás podrás regresar a este gran partido que te dio todo!", señaló.

Además de Osorio Chong y Ruiz Massieu, el Consejo Político Nacional del PRI aprobó ayer, por unanimidad, la expulsión de los senadores Nuvia Mayorga, Jorge Carlos Ramírez Marín y Eruviel Ávila, así como el ex gobernador de Hidalgo, Omar Fayad.

De los seis, Nuvia Mayorga y Jorge Carlos Ramírez Marín se sumaron al PVEM, éste último con la aspiración de lograr la candidatura de ese partido al Gobierno de Yucatán, mientras que Eruviel Ávila ha confirmado tener pláticas con ese partido y Claudia Ruiz Massieu reconoció acercamientos con Movimiento Ciudadano.

'Fueron traidores'

El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, manifestó que los senadores y el ex gobernador que ayer fueron expulsados del partido fueron desleales y traidores.

Aseguró que su salida no afectará al tricolor.

"El que traiciona, el que decide irse a otro lugar, pues será expulsado", advirtió.

Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Nuvia Mayorga, Jorge Carlos Ramírez Marín, Eruviel Ávila y Omar Fayad podían tener diferencias internas, pero no por eso se ayuda otros partidos políticos, consideró.

"Entonces, la consistencia ideológica, el cariño que le tenemos al PRI, el agradecimiento debe estar acá, y puede haber muchos conflictos internos, pero yo sigo acá, por ejemplo.

"Creo que el partido nos ha dado mucho y que cuando uno tiene diferencias internas de algún tipo, pues no es motivo suficiente para irse del partido, y menos, menos para ayudar a otras fuerzas políticas", planteó el legislador sobre el proceso de expulsión aplicado a los senadores y ex gobernador por la Comisión de Justicia Partidaria del tricolor.

Dijo que varios de los expulsados se han manifestado en favor de otras corrientes políticas, por lo tanto era inaceptable que estuvieran dentro del partido.

Moreira consideró que los legisladores y el ex gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, se fueron porque quisieron, y se les tuvo que expulsar mediante un procedimiento jurídico y transparente.

Consideró que, además, el que no quiera estar en el PRI, tampoco es motivo para traicionarlo.

Señaló que, por ejemplo, Jorge Carlos Ramírez, un día antes de irse al PVEM fue omiso en votaciones del partido y no avisó a la dirigencia nacional en votaciones trascendentales para el país.

En su opinión, la pérdida de estos perfiles no afecta al tricolor porque sigue teniendo su militancia.

"Nada, nada (afecta), no nada, absolutamente nada. El partido es más grande que nosotros como personas, son millones de mujeres, hombres que están en los seccionales, personas que se levantan con la ideología y que hoy están esperando un cambio para México.

"En nada, no va a pasar nada", dijo sobre la expulsión.