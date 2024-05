Arremete Xóchitl; Claudia, aguanta

La candidata del frente opositor, Xóchitl Gálvez, arremetió en su tercera oportunidad en el debate presidencial contra Claudia Sheinbaum, a quien de nuevo relacionó con el crimen organizado e incluso esta vez involucró al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, a quien llamo capo del huachicol.

Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano, atacó a ambas candidatas, principalmente a Xóchitl. Llamó al voto útil en su favor y cuestionó los enfoques en seguridad, pobreza, y atención a la niñez. Dijo que la mejor forma de honrar a los estudiantes del 68 es eliminar la militarización y que el PRIAN lleva puros delincuentes en sus listas plurinominales.

Gálvez explicó que llamó narcopartido a Morena porque en 2019 el líder nacional se asoció con Sergio Carmona, vinculado al crimen organizado, para introducir gasolina de Estados Unidos a México sin pagar impuestos, cuando su hermano Julio Carmona era administrador de aduana en Reynosa, con un quebranto de 700 mil millones de pesos al SAT, a cambio de financiar a Morena, por lo que Delgado estaría bajo investigación de agencias de seguridad estadounidenses.

Antes, reveló que llamó narcocandidata a Sheinbaum con base en el libro de Anabel Hernández, donde afirma que los mismos testigos protegidos que tienen a García Luna en la cárcel aseguran haberle dado dinero al actual presidente de la República, y en el último capítulo, La Heredera, dice Sheinbaum recibió sobornos, droga, “eso lo dice el libro, y como va a decir que presente la denuncia, ya la presenté”, dijo.

De la visita con el papa Francisco, Xóchitl cuestionó a su contrincante si le contó a Su Santidad que usó la Virgen de Guadalupe en una falda, a pesar de que no creer en ella. “Derrumbaste una iglesia en Tlalpan; tienes el derecho de no creer en Dios, pero no tienes derecho a usar la fe con oportunismo político… eso es hipocresía”.

La candidata presidencial de Morena negó las acusaciones y dijo que lo del papa lo abordaría hoy su equipo. Agregó que las fuentes del libro de Hernández no son confiables y le recomendó a Xóchitl leer literatura.

“No voy a contestar, no caeré en provocaciones”, le dijo, tras señalar que ella abordará hechos y propuestas, que para eso es el debate, presentando cifras de desarrollo social, atención a la pobreza y reducción de homicidios.

Vengo a hablar “de un futuro de paz y prosperidad… continuar la transformación; tenemos resultados y los vamos a llevar a todo el país”, puntualizó. (El Diario)

