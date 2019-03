Arremete Vargas Llosa contra López Obrador

Tijuana— El premio Nobel Mario Vargas Llosa criticó con fuerza la exigencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador al Rey Felipe VI de España, a través de una carta, para que pida perdón a México por la Conquista.

"El mandatario mexicano se equivocó de destinatario, esa carta debió de mandársela a él mismo, y responderse o respondernos a la pregunta de por qué México, que hace cinco siglos se incorporó al mundo occidental, gracias a España y que desde hace 200 años es independiente y soberano, tiene todavía tantos millones de indios marginados, pobres, ignorantes explotados", dijo en su discurso inaugural del Octavo Congreso Internacional de la Lengua Española.

Es una pregunta, añadió ante los Reyes españoles, Felipe VI y su esposa Letizia, presentes en la inauguración del encuentro, que deberían de hacerse todos los países latinoamericanos, pues ninguno ha aliviado la situación de los pueblos originarios.

"El señor López Obrador no parece informado de que las grandes matanzas de indios no se cometieron solamente durante los años coloniales, en algunos países como este que nos acoge (Argentina) y Chile, por cierto, cometieron matanzas de indios, terribles matanzas, espantosas, no sólo durante la Colonia, sino durante la República y que esas matanzas se han seguido cometiendo", sostuvo el peruano.

Las barbaridades contra los indios, continuó, no es un problema de hace cinco siglos, sino del presente, un problema no de los españoles que se quedaron en España, sino de los que llegaron y crearon una nueva cultura con los indios de aquí.

"Es un problema que afecta fundamentalmente a los españoles que vinieron y se quedaron aquí, es decir, a los abuelos, tatarabuelos y bisabuelos del señor López Obrador y míos, y de los millones de latinoamericanos que nos sentimos orgullosos de tener ancestros españoles y de ser por eso mismo profundamente latinoamericanos, esa conciencia moral nos la trajo la lengua española", indicó el autor de El Hablador, una novela sobre los indios machiguengas del Perú.

En el teatro Liberador de San Martín, el discurso de Vargas Llosa fue muy ovacionado por escritores, como el nicaragüense Julio Ortega o la española Carmen Riera, y por los directores de las 23 academias de la lengua española.