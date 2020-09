Alejandro Mendoza / Agencia Reforma

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió molesto por la divulgación de un faltante de 223 millones de pesos en el Gobierno municipal de Macuspana, Tabasco, por lo que dijo que Reforma es un "pasquín inmundo" y un "boletín del conservadurismo".

"Miren el Reforma, un pasquín inmundo. Ocho columnas del Reforma, con todo mi respeto a los trabajadores del Reforma, reporteras, reporteros a los trabajadores de los talleres. Me estoy refiriendo que es un pasquín inmundo de los de mero arriba, porque este periódico es protector, patrocinador de Carlos Salinas de Gortari.

"Me involucran con una cuñada, sacan una foto. Yo soy de los que tengo más fotos. Es el caso clásico del hampa del periodismo. Según la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna", señaló.

Reforma publicó que debido al faltante que equivale a una tercera parte del total del presupuesto anual del Municipio, doce regidores titulares y 13 suplentes renunciaron junto con el Alcalde morenista Roberto Villalpando, incluyendo la síndico Concepción Falcón, cuñada del Mandatario federal.

El titular del Ejecutivo reiteró que si algún familiar suyo comete un delito debe ser juzgado, por lo que dijo que no está defendiendo a su cuñada.

"Reforma es boletín del conservadurismo y del salinismo como política y no tienen escrúpulos, es un pasquín inmundo, sin ética, sin profesionalismo. Imagínense si no hay mala fe, dedicar ocho columnas a algo que no está demostrado. También aclaro porque son muy buenos para manipular, no vayan a decir mañana que estoy defendiendo a mi cuñada o que salí a defenderla y que agredí al Reforma y agredo a la libertad de expresión", sostuvo.

"Yo he dicho con mucha claridad: si algún familiar comete un delito debe ser juzgado, sea quien sea, llegamos aquí porque el pueblo no quiere que haya influyentismo, nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. Entonces, está bien que nos vean con malos ojos".

Insistió en que no hay una denuncia judicial sobre el faltante de 223 millones de pesos y que no protege a nadie.

"Imagínense si yo protegiera a mis familiares, pues no desaparece el Ayuntamiento. Me hubiese hablado el Gobernador para decirme 'oiga su cuñada está metida en este asunto', pues en los hechos proceda, pero ni sabía", dijo.

"Y ¿por qué lo hacen?, ¿por Macuspana?, ¿por mi cuñada?, ¡No! ¡Es contra mí! Para que quede claro: no estoy protegiendo a nadie, pero sí se me hace una vileza ese periodismo".

López Obrador dijo que se tiene que aclarar el faltante en el Gobierno municipal de Tabasco, sin embargo, arremetió de nueva cuenta contra este diario.

"Hoy mismo tienen que aclararlo y se va a saber, pero el proceder mafioso del periodismo es esto, porque ya mañana. Hoy van a aclarar y ya Reforma no le va a dar las ocho columnas, ya la aclaración va a la página 14 si es que le publican la aclaración a los involucrados.

"Esto es periodismo vil y lo subrayo, porque como son los conservadores, muy hipócritas, siempre se la dan de gentes de bien y se dan baños de pureza. Y actúan de manera inmoral, esto es un pasquín inmundo", agregó.