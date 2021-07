Arremete Barbosa contra Derbez por desvío en UDLAP

Ciudad de México.- El gobernador Miguel Barbosa acusó a Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), de conocer e inmiscuirse en el desvío de 750 millones de dólares de la Fundación Mary Street Jenkins, la cual administraba la institución.

Un día después de que se informó que Derbez enfrenta cargos por delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude, el Mandatario morenista arremetió contra quien fue canciller en el sexenio de Vicente Fox.

"Aquí no admitimos desmadres, aplicamos la ley, y en el caso de Derbez que no tenga preocupación, si él tiene las manos limpias y ha manejado honradamente el patrimonio de la universidad, seguramente saldrá avante, pero él formó parte de la concepción, planeación, operación política de todo lo que pasó, de todo lo que pasó", expuso en conferencia.

Barbosa relató que tanto integrantes de la familia Jenkins, como de la UDLAP y abogados, se confabularon para movilizar el dinero a los paraísos fiscales de Panamá y Bermudas, pese a que ello implicaba una ilegalidad, pues la fundación no permitía el uso del capital para fines personales.

Por lo anterior, advirtió que su Administración no pretende llegar a ningún acuerdo con los Jenkins, actualmente prófugos, ni con las autoridades universitarias.

"No va haber ningún acuerdo, que no pase por el regreso del dinero de Panamá y Bermudas a la Fundación Mary Street Jenkins con su capital en Puebla. No va haber ningún acuerdo que no sea ese, todo lo demás no tiene importancia señores, ya hubo un abuso dispendioso, vamos a ver de esos 750 millones de dólares, cuánto pueden regresar, ese sí es un desmadre verdad, cómo alguien lo dijo", advirtió.

"Desmadre es el que armaron cuando se llevaron 750 millones de dólares. Les pregunto a todas las camaritas de empresarios, que impresión tiene que el dinero esté en Panamá y Bermudas, ¿Eso es estado de derecho?, que me digan si eso es estado de derecho o qué".

Ayer, integrantes del nuevo patronato de la UDLAP denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) al Rector Derbez por delincuencia organizada y lavado de dinero, y ante el fuero común por la presunta comisión de administración fraudulenta.

Las denuncias también son en contra de la vicerrectora Mónica Ruiz, Mario Vallejo Pérez, Virgilio Rincón Salas, Alejandro González Muñoz, Carlos Román Hernández y Jesús Salvador Mijangos.

Así como también contra Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins, Roberto Jenkins de Landa, Juan Guillermo Eustace Jenkins, Margarita Jenkins de Landa, Juan Carlos Jenkins de Landa, María Elodia Jenkins de Landa y Manuel Martínez.