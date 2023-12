Arremete AMLO contra Piña y Laynez por fideicomisos

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, y el Ministro Javier Laynez por suspender en su totalidad la extinción de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).

"Pues está muy activo el Ministro Laynez porque fue el que intervino en lo de Nuevo León, estuvo de guardia, intervino en esto de los fideicomisos para que no devuelvan el dinero, y también intervino ayer en lo de los vapeadores; p sea, está bateando arriba de 300. Lo de los fideicomisos, yo celebré que la presidenta, la señora Piña, haya tomado la iniciativa de informarnos que podían utilizarse esos recursos para los damnificados de Acapulco, lo celebré.

"Pero, al mismo tiempo, empecé a notar que había inconformidad con lo que (la Ministra Piña) había decidido y a los pocos días un amparo y luego otro. Y, ahora, ya un Ministro (Laynez) deja sin efecto lo que había planteado la presidenta originalmente, me envió un oficio, está por escrito, hasta los representantes del Congreso se sumaron y estuvieron de acuerdo. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambiaron de parecer?", comentó López Obrador en conferencia.

El pasado 5 de diciembre, el Ministro Javier Laynez suspendió hoy en su totalidad la extinción de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), que suman 15 mil 800 millones de pesos, al admitir a trámite acciones de inconstitucionalidad promovidas por senadores y diputados de Oposición.

La orden de Laynez se sumó a por lo menos 17 suspensiones dictadas por jueces federales que tramitan amparos promovidos por personal, asociaciones y sindicatos judiciales, de las cuales al menos cinco ya son suspensiones definitivas, mientras que el resto son provisionales, aunque algunas no incluyen los fideicomisos de la Corte, sino solo los del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Todas estas suspensiones impedían que la Ministra Presidenta Norma Piña negociara con el Ejecutivo el uso de parte del dinero de los fideicomisos para apoyar a ciudades de Guerrero devastadas por el huracán "Otis".

Esta mañana, en Palacio Nacional, el Mandatario federal planteó que la Ministra Piña pudo haber simulado con su intención de destinar los recursos de los fideicomisos para los damnificados, pero al final alentó los amparos tras ser sometida a presiones para retractarse de su plan original.

"Sólo hay dos explicaciones: una, que ella (la Ministra Piña) sintió que era lo correcto destinar esos 15 mil millones que no afectan en lo laboral, no dejan sin salarios o prestaciones a los trabajadores -eso hay que aclararlo, es un fondo para privilegios y sueldos elevadísimos y otras prestaciones-. Creo que ella pensó que era un momento de decir que era un recurso, que la Cámara de Diputados decide que se regresen a la Tesorería y se etiqueten para los damnificados de Acapulco.

"Hasta ahí iban bien las cosas, entonces son dos cosas: o ella simuló y nada más fue salir al paso y al mismo tiempo alentó lo de los amparos, el doble discurso, la doble moral, la hipocresía... O lo otro es que fue sometida a fuertes presiones de los mandamás. Una cosa son los cargos formales y otra cosa es el poder real", consideró.

López Obrador expresó que no esperaba que la Corte tumbara la extinción de los fideicomisos.

"No (lo esperaba), me sorprendí (...) pero empezaron con amparos y termina con Laynez diciendo no. Sí, la Secretaria de Gobernación (tuvo comunicación con la Ministra Piña), pero ya no hubo otro acercamiento", mencionó.

El titular del Ejecutivo federal afirmó que los recursos de los fideicomisos de la Corte no será necesario, pues su Gobierno ya está actuando para la reactivación de Acapulco.

"No (afecta los de los recursos a Acapulco), vamos bien. Ya estamos a punto de limpiar todo Acapulco, prácticamente está restablecido el servicio eléctrico, hemos entregado diariamente despensas, canastas básicas, se siguen haciendo miles de raciones de alimentos, no falta el agua, empezamos el 29 a entregar los apoyos para limpieza, arreglo y reparación para la etapa que viene que es reconstrucción de sus viviendas, y ya terminamos hoy", añadió.