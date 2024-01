Arremete AMLO contra narcos por repartir despensas

Acapulco, México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra los narcos por repartir despensas y acusó que en Petatlán, Guerrero, hay gente que los defiende.

"Estaba viendo que el Día de Reyes ahí van a entregar juguetes, esas son migajas, son dádivas, no son derechos. Todos los mexicanos tenemos nuestros derechos y no hay que dejarnos engañar. Ahora resulta que ya también estas bandas ya están entregando despensas, frijol con gorgojo, y pollos, y patos, y chivos, y borregos, puercos, cochinos marranos.

"Ya lo digo, no estoy hablando al tanteo. Es que ayer se detuvieron a tres presuntos delincuentes muy cerca de donde se dio el enfrentamiento en Petatlán. Y sale la gente a apoyarlos, y a tomar la carretera; eso no, no es por ahí", comentó en conferencia desde Acapulco.

Ayer, un grupo de pobladores bloqueó la carretera federal Zihuatanejo-Acapulco y mantuvo bajo su control a 10 miembros de la Guardia Nacional (GN), con el propósito de demandar la liberación de dos personas arrestadas en la comunidad de Jululucha, perteneciente al Municipio de Petatlán.

Las autoridades los señalaron como presuntos responsables de la masacre ocurrida el seis de enero de este 2024, donde perdieron la vida 13 personas.

Esta mañana, el Mandatario federal lamentó que en algunas comunidades exista protección a delincuentes y pidió al pueblo no dejarse engañar.

"Hay todavía algunas comunidades en donde se protege bandas de delincuentes, en donde las bandas de delincuentes tienen sus bases de apoyo, de protección, eso no se puede permitir, esto no está bien, porque eso se revierte.

"Y no dejarse engañar porque ya salimos de ese tiempo en que manipulaban y traficaban con la pobreza a la gente, que entregaban despensas cuando necesitaban los votos", añadió.