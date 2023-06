Arremete AMLO contra medios de Argentina

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra los medios de comunicación de Argentina, al afirmar que están completamente controlados y manipulados por los "conservadores".

En su conferencia diaria en Palacio Nacional, calificó de lamentable lo que sucede informativamente en el país sudamericano, así como en otras naciones como Chile y Estados Unidos.

PUBLICIDAD

"En Argentina, al igual que en México, peor yo, en abono a México, a los medios de información de México, allá está peor, estamos mejor aquí, tienen el control los conservadores de Argentina, de todos los medios, una cosa impresionante", expuso.

"Si aquí nos quejamos, no, no, no, aquí hay profesionalismo, pluralidad, están democratizados los medios, muy cerca del pueblo, muy distantes del poder, o sea esta es una prensa libre en comparación, porque siempre nomás vemos lo que sucede aquí", agregó..

Al ser cuestionado sobre el escándalo en Colombia, López Obrador sostuvo que la manipulación de los medios va socavando a los gobiernos democráticos y populares, hasta que los destruyen políticamente.

"Es un embate mediático, es lo que más les funciona a los conservadores corruptos, es la estrategia más usual para socavar, para destruir un gobierno popular", agregó.

López Obrador afirmó que Argentina atraviesa por una situación difícil en materia económica por la irresponsabilidad del Gobierno que precedió a Fernández, que dejó una deuda enorme e inmanejable.

"No tiene que ver con su gobierno, qué fue lo que sucedió en Argentina, por qué es tan profunda la crisis en Argentina, porque en complicidad con organismos financieros internacionales el Gobierno del señor Macri endeudó a Argentina, pero sin límite", expuso.

"Por razones políticas el Gobierno de Estados Unidos ayudó para que los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional entregara dinero en exceso al gobierno de Macri porque él quería reelegirse y era amigo del Gobierno de Estados Unidos".

El mandatario acusó a Macri, al Fondo Monetario Internacional y a los políticos que ordenaron endeudar al país sudamericano, de no dar la "cara".

Y respalda AMLO a Petro

El presidente dio su respaldo al presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuyo Gobierno está envuelto en un escándalo por escuchas ilegales y presuntas irregularidades en la financiación de la campaña que lo llevó al poder.

"Yo lo apoyo, es un gran presidente Gustavo Petro, un gran presidente de Colombia, hermano de México, es pues una bendición para Colombia el que haya llegado un Presidente como Gustavo Petro", manifestó López Obrador a pregunta expresa.

"Después de muchos años de padecer malos gobiernos, entonces todo mi apoyo al presidente de Colombia, igual todo mi apoyo al presidente Lula, al presidente Luis Arce, de Bolivia, al presidente Boric, de Chile, desde luego ese es mi hermano Alberto Fernández".