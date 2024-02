Arremete AMLO contra juez que liberó a presunto agresor

Cancún, México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el juez que absolvió al imputado de haber presuntamente abusado a una niña de cuatro años en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Esta mañana, en conferencia desde Cancún, Quintana Roo, el Mandatario federal lamentó que en su Gobierno este tipo de situaciones judiciales se vivan todos los días.

"Acerca de que la libertad está por encima de todo... es que en sentido estricto todos esos jueces, magistrados, ministros -si acaso- pero raras veces aplican la ley. Se quedan en la aplicación del derecho, pero en ningún caso -puede ser que haya por ahí algo- toman en cuenta la justicia.

"Lo acabamos de ver y te voy a contestar, no creas que me voy por la tangente, lo acabamos de ver con este juez, lo de la niña, pero esa es la mentalidad: 'no fue a la hora que dice la investigación'. Eso lo vivimos todos los días", mencionó.

Esta semana, la absolución del presunto responsable de un caso de agresión sexual en contra de una menor de 4 años, en el Municipio de Atizapán, provocó una movilización y el cierre vial por aproximadamente cinco horas del Periférico Norte, a la altura del Parque Naucalli, en Naucalpan.

El caso data de febrero de 2022. Tras dos años de juicio, tiempo en que la niña fue sometida a terapias, pruebas criminalísticas y exámenes psicológicos, el acusado, quien es tío de la víctima, fue absuelto el 15 de febrero por el Juez del Estado de México, Juan Manuel Alejandro Martínez.

Victoria Figueiras, madre de la víctima, acusó que el Ministerio Público eliminó pruebas que acreditaban el delito.

Por ello, dijo, el juez consideró que no hubo un debido proceso.

Además, Figueiras lamentó que, debido a que su hija no dijo al juez el lugar, día y horario en que ocurrió el ataque, el imputado fue absuelto.

López Obrador consideró como un escándalo lo ocurrido con este caso del Estado de México y consideró que sí debe existir autonomía en los juzgados, pero que estos deben priorizar siempre la justicia.

"Bueno, llega la nueva presidenta (Ministra Norma Piña) y dice: son autónomos. Claro que hay autonomía en los juzgados, pero hay una razón de Estado siempre y de Nación, y desde luego por encima está la libertad y la justicia.

"Entonces: ah, es que no hiciste bien el trámite, no pusiste bien el domicilio y para afuera. Hicieron todo un escándalo con eso (en el Edomex) y lo tengo ahora -que sacas el tema- que explicar", añadió.