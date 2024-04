Arremete AMLO contra Gobiernod de Guanajuato

Ciudad de México.- Ante la violencia en Guanajuato, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el panista Diego Sinhue Rodríguez gobierna esa entidad, pero no manda.

“El gobernador gobierna, pero no manda, para decirlo claro. Lamentable, porque es una buena persona, pero ya no podemos callar, porque no podemos ser tapadera de nadie, máxime cuando está de por medio la vida de las personas”, comentó López Obrador.

El mandatario federal explicó que en su momento pidió directamente al gobernador de Guanajuato cambiar al fiscal (Carlos Zamarripa) debido a que ya llevaba muchos años en el cargo; sin embargo, acusó que Sinhue no le hizo caso y que hasta lo delató”. detalló.

Tanto la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, como el dirigente nacional del partido, Mario Delgado, demandaron al Gobierno de Guanajuato y al Instituto Electoral estatal investigar por qué no se brindó protección a la candidata Gisela Gaytán, asesinada el lunes.

“Morena en Guanajuato solicitó protección para nuestros candidatos, el INE lo regresa al Instituto Electoral de Guanajuato, el Instituto Electoral de Guanajuato tiene dos oficios, por lo que sabemos ahora, un oficio donde les contesta que le den pruebas para ver por qué necesita seguridad”, aseguró Sheinbaum en el mitin en Manzanillo.