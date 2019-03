Arrecia críticas contra 'fifís'

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador arreció las críticas contra quienes llama 'fifís'.

Cuestionado en su conferencia mañanera sobre sus dichos contra la prensa y si es posible que en lugar de confrontación pueda haber unión para trabajar por México, el mandatario federal dijo que su postura no tiene que ver con odio sino con su derecho a manifestarse.

"Tengan ustedes siempre presente que jamás vamos a atentar contra la libertad de expresión".

"No hay rencores, no hay odios, es el ejercicio de nuestro derecho de réplica. Antes, como no tenía autoridad moral el gobernante, cualquier periodista lo ninguneaba y no podía responder porque le sacaban sus asuntitos. Yo tengo autoridad moral, por eso, cuando estoy viendo que hay una actitud tendenciosa de la prensa, porque eso no tiene nada que ver con la polarización, siempre ha existido una prensa conservadora, una prensa fifí, yo no inventé la prensa fifí, se uso para caracterizar a quienes se opusieron al presidente Madero, fueron quienes quemaron las casa de los Madero, quienes hicieron una celebración en las calles cuando asesinaron atrozmente a Gustavo (sic) Madero", afirmó López Obrador.

"Había toda una prensa que apoyaba esas posturas. ¿Qué son los fifí? Fantoches, sabelotodo, hipócritas, doble cara, eso son".

Reiteró en su petición de "fuera máscaras" y agregó que no es una consigna sino ventilar las cosas.

"Pero además, si es prensa fifí y si es conservadora y si hace cuestionamientos sin ton ni son, tiene derecho, es garantizar al derecho a disentir".

"Pero también tengo el derecho de expresarme y manifestarme y que no se entienda que es una cuestión de odios y rencores, es decir, fuera máscaras. No aparentes ser liberal, independiente, libre, cuando eres un conservador que estás defendiendo a grupos de intereses creados y que estás al servicio de quienes no quieren que en el país haya un cambio, que fuiste siempre aplaudidor, que quemaste incienso a los que se dedicaban a saquear a México

"No existen odios, no es una consigna, es ventilar las cosas".