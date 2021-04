Arrecia AMLO ataque a autónomos; insiste en borrarlos

Héctor García / Agencia Reforma

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en su reforma administrativa de incorporar a los organismos autónomos a las Secretarías de Estado, pues sólo se han dedicado a proteger a las minorías.

"El tratamiento es: ¿Por qué no son las dependencias del Ejecutivo, del Legislativo, del Poder Judicial las que atienden esto? Por qué estos poderes, supuestamente autónomos e independientes, que no tienen como función servir al pueblo, sino proteger a minorías", expresó.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal cuestionó en primera instancia la función que desempeña el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI), pues dijo que se ha encargado de ocultar información.

"Bueno, crearon el Instituto de la Transparencia, autónomo, cuando estas dependencias, tanto del Ejecutivo, del Legislativo debieron atender todo lo relacionado con la transparencia. Además, todo el Gobierno está obligado a transparentar los asuntos públicos. Crearon este organismo, les molesta mucho que yo recuerde que, cuando apenas lo crearon, este órgano colegiado fue a declarar reservada la información de las condonaciones de impuestos que se hicieron en el Gobierno de Vicente Fox, fue su primera decisión importante mantener en secreto la lista de los beneficiarios con las condonaciones de impuestos.

"Imagínense la contradicción: el Instituto de la Transferencia ocultando información, cuánto nos cuesta ese instituto, mil millones de pesos al año, porque esos no ganan lo que gana el Presidente y no ganan desde luego lo que gana un ciudadano. Ustedes no, ganan muchísimo, es un aparato administrativo que no cumple ni siquiera con su función. Entonces, así fueron creando todos estos organismos autónomos", comentó López Obrador.

El presidente se refirió también al caso de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) expresando que es el órgano autónomo que más ampararos ha presentado en contra de su Gobierno.

"Ah, crearon también, esto vino aparejado de la reforma energética, crearon el Instituto para la Competencia, un instituto creado para proteger a las empresas particulares.

"Ese es el instituto que más amparos ha presentado en contra de la iniciativa de reforma eléctrica o de hidrocarburos o esta de los teléfonos, las tarjetas. Ese instituto es de los que más han presentado amparos", señaló.

López Obrador afirmó que actualmente existen institutos para todo y que su reforma buscará adherirlos a las Secretarías con el objetivo de ahorrar.

"Era como el caso de los cientos de fideicomisos, nos ayudó mucho el que se cancelaran los fideicomisos porque nos ahorramos como 50 o 60 mil millones de pesos, pero además tenemos que terminar ya con la simulación, con todo este andamiaje que crearon para engañar, para simular y desde luego para cooptar gente, porque desde luego tienen trabajo los cercanos a altos funcionarios públicos, a legisladores, recomiendan, cuando van a dar una plaza para ser consejero en uno de estos organismos autónomos, no, se inscriben cientos", mencionó.

El presidente dijo que los consejeros de los órganos autónomos no hacen nada, ganan grandes sueldos y sólo han auspiciado el saqueo del periodo neoliberal.

"Tienen buen sueldo, bien pagados, no hacen nada, ¿ustedes creen que esos trabajan en sábado y el domingo? No, ocho horas, o sea, no, no, no, no. Llegan a la oficina a las 10 a tomar el café, antes era leer el periódico, pero ahora es el internet, llega la hora de la comida, luego no regresan, si regresan una o dos horas. Ahora, como está la pandemia, pues todo está automatizado, todo es por teleconferencias.

"¿Sábado? Vayan a una oficina de estos órganos autónomos un sábado, sea un domingo, no. Pero, además no defienden al pueblo, no están para servir al pueblo, todo esto lo crearon para llevar a cabo el saqueo del periodo neoliberal", finalizó.