Arrastra pérdidas Lotería Nacional

Ciudad de México— Por ineficiencia en su administración y onerosos gastos de operación, en la última década la Lotería Nacional no ha logrado generar ganancias, pese a que los mexicanos aún le compran boletos con la esperanza de ganar un premio.

Lotenal, un organismo descentralizado de Hacienda, fue creada en 1920 con el objetivo de aportar a la Federación recursos para la asistencia pública a través de la venta de sus diversos productos.

Sin embargo, según demuestran sus reportes financieros, en la última década acumula una pérdida de mil 155 millones de pesos, período en el que las pérdidas han sido consecutivas, lo que señala que no sólo no ha logrado cumplir con su mandato, si no que se ha convertido en una carga.

Por tal motivo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) recomendó en 2016 disolver la institución, no obstante esta administración anunció recientemente que se encuentra en planes para reformarla.

El rescate de la Lotería Nacional podría darse a través de la fusión con Pronósticos para la Asistencia Pública (PAP), además de la creación de nuevos productos, explicó Ernesto Prieto Ortega, director general de ambas instituciones.

Según dijo, mediante una estrategia de austeridad, honestidad, eficiencia y mejor mercadotecnia, se podría mejorar el balance financiero de la Lotería Nacional.

Pero la situación financiera del organismo es complicada.

Tan sólo en 2018 Lotería Nacional tuvo pérdidas por 57 millones de pesos.

El problema financiero del organismo radica en que en la última década sus gastos de operación han superado a las ganancias netas por venta de billetes de lotería.

Sin incluir las transferencias realizadas o recibidas del gobierno Federal, en 2018 Lotenal obtuvo 5 mil 595 millones de pesos de ingresos, que menos los costos de venta de 4 mil 665 millones y el pago de sueldos, prestaciones y otros gastos para su funcionamiento, deja un resultado con pérdida.

Desde 2008 los ingresos por venta de billetes se han mantenido cercanos a 5 mil 500 millones de pesos. Actualmente, el mayor valor de la Lotería Nacional son sus 9 inmuebles, que tienen un valor superior a 565 millones de pesos, según la Secretaría de Hacienda.

El más emblemático es el Edificio Moro con 122 millones de pesos, el cual fue inaugurado en 1946 y en su auditorio alberga la sala de sorteos emblemática de la lotería, actualmente fuera de operación.

A diferencia de México, en Estados Unidos las Loterías permitidas en 44 entidades, generan unos 21 mil millones de dólares de ganancias, dinero usado para infraestructura social.