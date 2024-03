Arranca morenista campaña con ritual de brujos en Catemaco

Veracruz, México.- Entre brujos, incienso y música de rito, el candidato morenista al Senado, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dio inicio a su campaña en Catemaco, Veracruz, este 1 de marzo.

El exdelegado de programas sociales acudió al lugar donde le practicaron una limpia, que es un ritual en el que se pide la protección para la persona que lo solicita.

"Alejo de este hombre todo enemigo, todo despojo, todo mal, toda envidia, toda salación, toda mala energía, en esta hora y este momento elimino cada una de sus malas energías", proclamó una mujer que en su capa llevaba el nombre de "La Loba Negra".

Huerta de Guevara fue rodeado de humo de incienso al interior de una estrella de seis picos y limpiado con un huevo de galina, mientras abría los brazos; en tanto, otro de los brujos, "El Jaguar Negro" proclamaba oraciones.

"Gracias por esta energía colectiva, estamos iniciando una lucha nacional muy importante, decidí venir a donde está el pueblo y aprovechar a recibir las buenas vibras, me llevé más´s de lo que esperaba venía por una rameada y me dieron traje completo aquí los colegas, me llevo toda la fuerza espiritual", dijo bajo la luz de la luna llena.

La zona es conocida por llevar a cabo actos de curandería basados en ritos indígenas, la religión católica y la santería cubana.