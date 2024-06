Arranca elección en Veracruz con atrasos en casillas

Veracruz, México.- La elección dio inicio en la entidad con el atraso en la instalación de algunas casillas.

Las autoridades electorales tienen programada la colocación de 10 mil 985 casillas, de las cuales 4 mil 937 casillas son Básicas, 5 mil 016 son Contiguas, 939 son Extraordinarias y 93 son Especiales.

Las casillas especiales, por ejemplo de Xalapa, presentaron atrasos para su instalación, lo que provocó molestia entre los votantes.

"Lo que pasa es que el presidente (de casilla) no llega, no me regañe a mi", comentó un funcionario de casilla a una señora que reclamó el atraso en la casilla 1 de la sección 2029.

La Lista Nominal para el Estado de Veracruz la conforman 6 millones 080 mil 509 personas, repartidas en 19 Distritos Electorales.

Aparte fueron instaladas 93 casillas especiales hasta con mil 500 boletas, en su mayoría con reportes de la insistencia de algún representante o funcionario.

El Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE Veracruz) inició a las 8:00 horas la sesión permanente en el marco de la jornada electoral y ya atiende los primeros incidentes.

El organismo cerró las campañas con 158 quejas por parte de partidos, principalmente por el uso indebido de recursos públicos en los actos públicos y el acto anticipado de campañas.

A esas anomalías se sumaron ayer una serie de operativos policiacos que provocaron la reacción de dirigentes políticos y activistas.

El PRI estatal exigió al Gobernador de la entidad, Cuitláhuac García, sacar las manos del proceso electoral.

"Gobernador, saca las manos del proceso electoral y deja que la gente vote con libertad, permite que el pueblo se exprese en las urnas, respeta la voluntad de los veracruzanos que te dieron la oportunidad hace seis años", dijo Marlón Ramírez a través de un video difundido en redes sociales.

Indicó que en el transcurso de este sábado recibió diversos reportes de operativos policiacos en al menos 14 ciudades del estado, con la finalidad de generar zozobra en la población.

"Han detenido a nuestro amigo Heriberto Condado Rodríguez en Hueyapan, ha habido un incidente por la tarde con el hijo de la presidenta municipal de Santiago Tuxtla y hemos recibido reportes también de Poza Rica, de Tezonapa y de algunos otros lugares de la geografía veracruzana en donde la Policía de Cuitláhuac García está haciendo uso indebido de facultades para amedrentar a quienes simpatizan por nuestro candidato (Pepe Yunes)", expresó el dirigente priista.

"El gobierno está desesperado, quieren amedrentarnos, quieren meter los miedos como lo hicieron en elección del 2021, pero en esta ocasión no se va a poder, los esperamos durante casi 6 años para tener esta oportunidad y nos corresponde a todos salir a votar por el bien de nuestros hijos, para recuperar la paz, a los elementos de la Fuerza Civil a los elementos que los están obligando a hacer actos que no les corresponden, porque no son autoridades fiscalizadoras, les digo les va a ir mejor en el siguiente gobierno", añadió el también diputado local.

De acuerdo con fuentes de seguridad la Fuerza Civil de Veracruz instaló retenes sorpresa en ciudades como Acayucan, Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla, Veracruz, Boca Del Río, Tihuatlán, Coatzintla, Poza Rica, Orizaba, Córdoba, Tezonapa, Omealca, Ciudad Mendoza y Hueyapan de Ocampo.

"Gobernador @CuitlahuacGJ no vamos a permitir intervengas e interfieras en el proceso electoral, saca las manos. Invito a la ciudadanía hacer resistencia civil vigilando y cuidando las casillas, compra de Votos y entrega de despensas, "NO PUEDEN, NI DEBEN CONDICIONAR LA VOLUNTAD DE LOS CIUDADANOS", hagamos valer nuestra libertad y nuestros derechos !!!", posteó por su parte el empresario Arturo Castagné.

"Obviamente están tratando de intimidar e inhibir la participación ciudadana en las elección de este domingo. Elementos policiales detuvieron al hijo de la Presidenta de Santiago Tuxtla Kristel Hernández Topete, quien de acuerdo con reportes, fue también retenida y liberada junto con su hijo luego de establecerse que no había motivos para el actuar de los elementos policiacos", añadió Castagné.

Por separado, organizaciones sociales exigieron que las autoridades electorales garanticen seguridad y limpieza en los comicios, ante la posibilidad de una elección de Estado.

"Como integrantes de la sociedad civil miembros de organizaciones ciudadanas del Estado de Veracruz observamos con preocupación diversas denuncias públicas relativas a hechos que podrían ser constitutivos de violaciones en los principios de equidad e imparcialidad, legalidad y certeza del proceso electoral del domingo 2 de junio, los cuales pueden configurar una elección de Estado.

"Por este motivo exigimos a los gobiernos federal, estatales y municipales mantenerse al margen de los comicios a los órganos electorales federal y local hacer valer el marco jurídico para que las elecciones se lleven a cabo con imparcialidad y limpieza", anotaron las agrupaciones civiles de Veracruz.

Anoche también se reportó en Tuxpan la quema de una camioneta que supuestamente traía despensas.

Reportes preliminares refieren que el vehículo pertenecía a Eliseo Reyes, empleado del DIF municipal y operador de campaña del candidato morenista a una diputación local, Daniel Cortina.