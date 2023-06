Arranca campaña Ebrard; apuesta por una política humana

Ciudad de México.- Marcelo Ebrard, exsecretario de Relaciones Exteriores, arrancó su campaña como aspirante a la candidatura presidencial de Morena apostando por una política con enfoque humano.

El extitular de la SRE visitó a Miss Bety, su antigua maestra de kínder que le enseñó a leer y a escribir, y aseguró que se le ocurrió que esa era una buena forma de iniciar su campaña, en lugar de realizar un acto con muchísimas personas.

"La política en última instancia es algo humano y tenemos que rescatar las principales emociones y motivaciones humanas.

"No la he visto (a Miss Lety) desde hace muchísimos años, entonces sí va a ser muy emocionante; me recuerda a mi mamá y a mi papá que ya no están aquí, siempre los echa uno de menos", dijo Ebrard, quien tiene contemplado iniciar formalmente su campaña en un hotel de la Ciudad de México, pero se adelantó, casi a las 9:00 horas, con un Instagram Live en el que compartió la que será la primera visita de su recorrido de campaña.

En su Instagram Live, Ebrard, quien conduce el vochito eléctrico que le obsequió su esposa Rosy, por Avenida Insurgentes dijo que lo más importante siempre es escuchar al otro.

"Escuchar es entender y es comprender también, no nada más oír y eso es parte de eso, vamos a ver qué me platica (Miss Bety), va a ser interesante, los tengo al tanto de eso", apuntó Ebrard.

El ex Canciller dijo que siempre hay que apostar por la gratitud ya que es la madre de todas las virtudes.

"Afortunadamente todavía vive y está muy bien; voy a pasar a saludarla, es mi inicio de mi recorrido en todo el País. ¿Por qué con ella? Por gratitud, que es la madre de todas las virtudes.

"Yo no estaría aquí si ella no me hubiera enseñado a leer y escribir, y recuerdo que fui muy feliz en su kínder, porque no era obligatorio, no era imperativo, más bien era divertido. Aprendí las letras con mucha diversión y cariño tuvo un gran impacto en mi formación; por eso la quiero saludar para darle las gracias y darle un abrazo", comentó.

Ebrard aseguró que está probando su vochito eléctrico porque lo usará en campaña.

"Hasta donde llegue, donde haya cargador, está buenísimo mi carrito".

Además aprovechó para presumir la obra del Metrobús, que atribuyó al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a él cuando fueron Jefes de gobierno de la Ciudad de México.