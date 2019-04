Arranca afiliación nuevo gremio petrolero

Ciudad de México— Con la finalidad de arrebatar al líder sindical petrolero, Carlos Romero Deschamps, la administración del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) con Pemex, el nuevo gremio del ramo Petromex, arrancó una campaña nacional de afiliación.

"Nuestro objetivo es disputarle a Carlos Romero Deschamps la administración del CCT mediante un procedimiento legal y democrático donde las trabajadoras y los trabajadores, por medio del voto libre, secreto directo y seguro decidan qué sindicato habrá de representarlos y cuál sindicato será el titular de dicho contrato colectivo", informó Óscar Solórzano, uno de los fundadores de Petromex.

La nueva agrupación llamó a los petroleros activos a perder el miedo, darse de baja del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que encabeza Romero Deschamps, y afiliarse a Petromex, quien por ahora no cuenta con una relación laboral con Pemex.

"Lo que sigue es una campaña nacional de afiliación, aquí caben todos los que están hartos de que se enriquezcan de ellos, no más Pemexgates, no más uso de petroleros para pintar las casas de las amantes de Romero Deschamps, en el CCT está la riqueza de los trabajadores, vamos por su administración, aunque aún existen funcionarios de Pemex que apoyan el viejo sindicalismo", dijo Pablo Franco, abogado de Petromex.

La secretaria del nuevo sindicato, Yolanda Morales, urgió a los petroleros a unirse a su gremio para dejar atrás años de corrupción y abusos laborales.

"Nunca más una represión laboral, venta de plazas, robo de cuotas, necesitamos una democratización sindical y una verdadera producción en Pemex", lanzó Morales en el auditorio de la Alianza de Tranviarios.

En el evento los petroleros de la nueva asociación, que apoya la política del presidente Andrés Manuel López Obrador, aplaudieron la conformación de la agrupación, que recibió el registro 7016 por parte de la Secretaría del Trabajo.

"Es un honor estar con Petromex", gritaron en el auditorio, dónde también lanzaron vivas al Mandatario.

Los petroleros disidentes acudirán a la Torre de Pemex para hacer entrega del registro a su director, Octavio Romero, para avanzar en la relación de la empresa con el nuevo sindicato.