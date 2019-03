Arman frente para defender estancias

Ciudad de México— Ciudadanos y legisladores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano anunciaron un Frente por los Derechos y Defensa de los Niños con el cual buscan preservar las más de 9 mil 300 estancias infantiles que eran subrogadas por el Gobierno federal, tras el retiro de recursos a ese programa.

A la presentación del grupo asistió también el diputado de Morena, Sergio Mayer, además de senadores como el panista Mauricio Kuri, el priista Miguel Ángel Osorio Chong y el de Movimiento Ciudadano, Samuel García.

También asistió la fundadora del programa de estancias, Lía Limón, y la encargada del mismo durante los primeros días del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Clara Torres, quien renunció tras la acusación del Presidente de que el programa tenían irregularidades y su decisión de ya no apoyar a las estancias con 960 pesos mensuales por niño, sino de dar mil 600 pesos cada dos meses directamente a los padres.

En el Museo de Memoria y Tolerancia, emitieron un posicionamiento.

A través de una manta, recordaron una de las promesas de Andrés Manuel López Obrador.

"Se mantendrán las estancias infantiles de la Sedesol. Zócalo 1 de diciembre. No mentir, no robar, no traicionar", se lee en una manta que llevaron los legisladores.