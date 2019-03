Arma SNTE consulta por leyes secundarias

Ciudad de México— El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) informó que realiza una consulta entre maestros y padres de familia para proponer mejoras a las leyes secundarias que deriven de la nueva reforma educativa.

El secretario general del sindicato, Alfonso Cepeda Salas, explicó que estas leyes especificarán cómo operarán las modificaciones constitucionales, en cuyo dictamen, dijo, fueron tomadas en cuenta iniciativas de los maestros del SNTE.

"Estamos realizando foros de los trabajadores de la educación y de padres de familia y actores de la sociedad en cada estado, para ver qué es lo que se propone con respecto a la integración de las leyes secundarias que operan los textos del Artículo Tercero, del Artículo 31, del Artículo 73 y que veamos cómo es posible que la evaluación no sea punitiva en los hechos.

Dijo que los foros son para saber cómo fortalecer el sistema educativo en los hechos, cómo es posible que se dé un proceso de mejoramiento personal, de actualización y de superación para el magisterio.

"Realmente creo que tienen mucho que decir las maestras y los maestros de México, los trabajadores de la educación", agregó en el evento Encuentro de la unidad de los trabajadores de la educación de Campeche.

Detalló que las propuestas del sindicato integradas al dictamen de la reforma fueron el fortalecimiento de las escuelas normales, el reconocimiento de la educación inicial con carácter obligatorio, un mecanismo similar a Carrera Magisterial, la evaluación diagnóstica no punitiva y que el órgano jurídico que rija las relaciones laborales con el magisterio y la Secretaría de Educación sea el apartado B del Artículo 123 Constitucional.

Durante su gira en Campeche, el dirigente nacional del magisterio se reunió con el Gobernador de la entidad, Alejandro Moreno Cárdenas, para abordar temas salariales y laborales.

Aseguró que la exigencia de sus peticiones no se basará en movilizaciones.

Luego de actividades realizadas por el magisterio disidente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el líder sindical aseveró que su primera opción será el diálogo y se declararon en contra de parar las clases.

Este viernes, en su visita a Acapulco, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se tomarán en cuenta los puntos de vista de los maestros para la elaboración de las leyes secundarias de la nueva reforma educativa.

"Se hizo el compromiso de que ellos puedan, no sólo esta sección sindical (la 22 de Oaxaca), sino todos los maestros, conocer y participar, dar su punto de vista, sobre la elaboración de las leyes secundarias y de los ordenamientos que derivan de la reforma constitucional", afirmó el Mandatario.