Arma Carlos Lomelí redes de poder y negocios

Ciudad de México— El superdelegado del Gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí, ha tejido una extensa red de empresas que en los últimos 13 años le han permitido obtener contratos por hasta 7 mil millones de pesos con 17 Gobiernos estatales y el federal.

El giro principal de Lomelí ha sido la proveeduría de medicamentos, pero también ha incursionado en otras ramas como la inmobiliaria y de publicidad.

Una investigación de Reforma documenta 21 sociedades anónimas y tres asociaciones civiles vinculadas al funcionario federal y que opera a través de familiares, socios y empleados.

En la asociación civil Instituto de Prácticas de Microcirugía y Endoscopia uno de sus socios es Ramiro López Elizalde, subdirector de Evaluación en el ISSSTE.

En algunos casos es notable cómo quienes han sido o son sus socios en empresas a la vez tienen vínculos o cargos en Morena.

Un caso es Juan Carlos Tadeo, socio con Lomelí en 11 empresas y cuya esposa es Érika Pérez, diputada local de Jalisco por el partido en el Gobierno. Otro es el de su secretario particular Hiram Torres, comisario en 4 empresas y quien ha sido socio de una más además de ser regidor por Morena en Zapopan.

El representante de ese partido ante el Instituto Electoral y a la vez coordinador de la campaña a Gobernador por Morena de Lomelí, José Juan Soltero, posee poderes judiciales en 6 empresas y es socio fundador de otra (A.Tres), desde 2009.

También está el primo de Carlos Lomelí quien fue colocado como secretario general del partido guinda en Jalisco.

La actual esposa de Lomelí, Karina Navarro, es o ha sido socia de 8 empresas mientras que su suegra, María Leonor Pérez, es socia en Importadora Matriuska desde 2011.

El despegue económico del político jalisciense ha estado salpicado por señalamiento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que un par de ocasiones lo ha colocado en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjero (OFAC) por haber presuntamente realizado operaciones con grupos de narcotraficantes.

Él ha litigado esos involucramientos, saliendo librado de uno de ellos.

Según documentos en poder de Reforma, la red de Lomelí está integrada por 21 sociedades anónimas y tres sociedades y asociaciones civiles, y su conglomerado ha obtenido contratos con el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud y los Gobiernos de la CDMX, Jalisco, Edomex,, Nayarit, Chihuahua, Veracruz, Sonora, Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro, Sonora, Colima y Tabasco, entre otros.





Controla empresas y partido en Jalisco

La red de negocios mediante la cual Carlos Lomelí ha obtenido ganancias multimillonarias se ha extendido al terreno político y, por medio de algunos de sus socios, opera las actividades de Morena a nivel estatal.

La manera en la que Lomelí articula este complejo entramado se basa en que los distintos socios vayan ocupando cada determinado tiempo la representación legal de las compañías.

Al mismo tiempo, los socios han ocupado cargos dentro del partido y formaron parte del equipo de campaña de Lomelí en 2018 por la Gubernatura de Jalisco.

De acuerdo con información recopilada sobre las empresas involucradas, al menos seis de sus socios ocupan o han ocupado cargos dentro del partido, y uno de ellos, José Hiram Torres Salcedo, fue candidato a la Alcaldía de Zapopan.

Torres Salcedo se desempeñó como secretario particular de Lomelí y, durante algunos años, fungió como representante legal de Medic Express, empresa que Lomelí fundó con su hermano en 1998 y que fue la primera de todo el conglomerado.

Además de esa empresa, el ex candidato municipal también ha figurado en las sociedades A Tres CC, Administradora General de Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), CCTT360G, Corporativo Internacional Vigilando tu Salud, Proveedora de Insumos Hakeri, y Lo Medic.

Otro socio de Lomelí fue Humberto Ortiz García, quien fuera presidente de Morena en Jalisco de 2013 a 2016, y quien ostentó distintos poderes legales en la empresa Maxi Pantallas, aparentemente dedicada a la producción, venta y comercialización de todo tipo de publicidad. Ortiz García murió asesinado en Colima el 11 de agosto de 2016 sin aclararse el móvil.

También figura Juan José Soltero Meza, representante titular de Morena ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) durante la elección de 2018, y quien ha ostentado poderes en las empresas A Tres CC, Importadora Matriuska, Lo Medic, Lo Vending, Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), Constructora Integral Numei, Corporativo Internacional Vigilando tu Salud y Laboratorios Solfran.

Uno más es David Cuevas Villaseñor, quien en febrero pasado fue nombrado secretario de finanzas del partido en Jalisco y figura como comisario en Constructora Integral Numei, así como socio y secretario de la asociación civil México me Uno.

Por su parte Alejandro Quezada Méndez, quien fue representante suplente de Morena ante el IEPC en la elección del año pasado, tiene representaciones legales en Importadora Matriuska, Lomedic, Lo Vending y Abisalud.

En el caso de Juan Carlos Tadeo Ramírez Martínez, quien figura en 11 empresas, entre ellas Abisalud y Constructora Integral Numei, es esposo de la diputada local de Morena, Érika Pérez García.

La red de socios construida por Lomelí incluye a su familia: su actual esposa, Karina Lucía Navarro Pérez; a su anterior cónyuge, Lourdes del Socorro Abundis Valdepeña; sus hijos, Carlos Lomelí Abundis, Karla Millaray Lomelí Abundis y Lourdes Saraí Lomelí Abundis.

También están su cuñado, Luis Martín Abundis Valdepeña; así como sus sobrinos: Mario Vargas Lomelí, Mauricio Barrios Lomelí y Martha Leticia Pérez Lomelí.