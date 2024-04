Apuran protección para aspirantes

Ciudad de México.- Tras cinco días del asesinato de la candidata al Ayuntamiento de Celaya, la morenista Gisela Gaytán, el gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez le pidió ayer al Gobierno federal cuidar a las y los aspirantes de cara a la elección del próximo 2 de junio.

“Tenemos que redoblar esfuerzos y buscar cómo sí (garantizar la seguridad), por eso es importante que la Guardia Nacional nos ayude. Si fueran puras fuerzas del estado sería muy complicado, por la cantidad, porque nuestros protocolos de seguridad ya no puede andar nada más una patrulla con cuatro elementos”, dijo Sinhue Rodríguez.

En este sentido, consideró, la seguridad a los candidatos debe ser específica y extensiva a la familia de los aspirantes.

“Se está evaluando con la Guardia, con los municipios, de qué manera damos cobertura según el riesgo, porque hay algunos otros, también nos lo han dicho candidatos yo no quiero traer a alguien diario y todo el día, yo quiero que me cuiden en mis eventos, entonces cambia la estrategia según sea el caso”, detalló.

“Tendremos que hacerlo porque evidentemente sabemos que se vuelve vulnerable al no poder tocar a algún candidato van por la familia. Tendría que ser ya casos especiales y con denuncias específicas por alguna amenaza”.

Sinhue Rodríguez afirmó que, entre las principales líneas de investigación sobre el crimen de Gaytán, se encuentran los conflictos internos en Morena.

“He estado en contacto con la Fiscalía y hay varias líneas de investigación, lo que le he pedido al Fiscal es que no descarte ninguna, sabemos que había pleitos internos en Morena, sabemos que había también problemas con su candidatura y no descartamos ninguna”, dijo el mandatario panista al diario AM.