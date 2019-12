Apura AMLO resultados en Sembrando Vida

Coatzacoalcos- El presidente Andrés Manuel López Obrador apuró a sus colaboradores del Programa Sembrando vida a dar resultados y acusó que quien no se aplique en la producción y siembra de semillas es un "conservador".

"Ya sabemos qué es lo que se da en cada región, si se trata de bosques de pinos, eso ya ustedes lo van a resolver, pero sí apurarnos, ya nosotros vamos a cumplir lo que nos corresponde, el que no falten los recursos", dijo sobre el programa que paga 5 mil pesos mensuales a campesinos que siembren árboles frutales y maderables.

"Nosotros vamos a estar muy pendientes para que este programa salga airoso".

Según López Obrador sus adversarios "los conservadores" están apostando a que fracase el programa que ejerció este año 13 mil millones de pesos.

"Entonces no darles oportunidad. Si somos conservadores, entonces sí actuamos de manera irresponsable. El conservador es corrupto, es irresponsable, y no es patriota, eso está comprobado históricamente", afirmó al tiempo que les pidió no mentir sobre los resultados.

"El que no se aplique, el que no trabaje, el que no sea responsable es conservador".

En una reunión con el equipo de Sembrando Vida en Coatzacoalcos, Veracruz, el Presidente insistió en que no deben de mentir con los resultados.

"La mentira es del demonio, la verdad es revolucionaria, la verdad es cristiana", les dijo.

Aun así, la Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, había aceptado que en 2019 se tuvo "una curva de aprendizaje" y les insistió a los técnicos de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Campeche y Durango a que apuren el paso.

Incluso, ayer admitió que el 75 por ciento de las 50 millones de semillas que se planeaban producir en este año no dio resultado debido a los fenómenos climatológicos.

"En el caso de las plantas dependemos de la naturaleza y en ese sentido tenemos árboles que florean determinados tiempos y en el momento de la floración viene la colecta de semilla, y con esa semilla puedes hacer tus viveros, sí nos retrasamos un poco en la parte de los viveros comunitarios para poder dotarlos de insumos", expresó.

Esta tarde, la Secretaria de Bienestar también los urgió a trabajar.

"Ustedes ya saben que no vamos a tener sistemas agroforestales si no tenemos plantas y este debe ser un objetivo y una meta para este 2020", indicó.

"Les quiero recordar que es necesario que todos los viveros se encuentren en producción, que sus fábricas estén al 100 por ciento ya produciendo lo que deben estar produciendo, los minerales, las compostas".

En un video que se proyectó en la reunión con el equipo de Sembrando Vida se informó que se han producido más de 53 millones de semillas para más de 483 mil hectáreas.

Al encuentro asistió el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, a quien López Obrador impulsó como un hombre honesto.